假Ado帳號Steam討《P3R》釣出本尊，粉絲笑：她電腦連《麥塊》都跑不動

Steam 詐騙情況非常嚴重，駭客會用各種方式欺騙玩家點下釣魚連結，並且趁機盜走你的帳號、盜刷信用卡，或是將物品庫中值錢的收藏賣掉。因此 Steam 最近更新加入全新警告機制，在陌生訊息和連結出現時，會第一時間鎖住視窗，需要親自確認才能解鎖。有趣的是，近期網路上出現一個奇怪的詐騙，有人自稱是知名的日本蒙面歌手「Ado」，想要別人送一款《女神異聞錄3 Reload》，結果被本尊看到和回應。

許多粉絲笑稱 Ado 電腦根本跑不動。（圖源：Ado／X@ado1024imokenp）

事件起因是一名網友在 X（推特）上分享了一張 Steam 聊天對話截圖，可以看到一名用 Ado 頭像的帳號表示：「嗨，我是 Ado」為了證明自己，中間還放了經典歌曲「うっせぇわ」的歌詞「哈？吵死了吵死了吵死了」的文字，最後則是曝光她私訊的目的：「送我《女神異聞錄3 Reload》。可以嗎？」

當然，從左上角的圖片製作者名稱，以及中間打歌詞證明自己時，就已經知道是惡搞，網路上也有類似「我是OOO，請送我OOO」的 Steam 聊天迷因截圖，甚至連 hololive 的星街彗星都被玩梗過。但讓人沒想到的是，這篇文章居然被 Ado 本人看到，並用英文回應：「Waht」（什麼）

許多網友也笑翻，尤其是有在關注的 Ado 的粉絲們，更是笑稱：「這一看就是假的，因為她的電腦根本跑不動《女神異聞錄3 Reload》」、「她只有一台以 15 fps 遊玩《Minecraft》的電腦」、「連《Minecraft》都沒辦法玩的電腦，會想要別人送遊戲？」、「她的電腦連玩《Minecraft》都有問題」