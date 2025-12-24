假APP抽未上市股票！詐團騙上億元 警查扣百達翡麗名錶、千萬名車

刑事警察局偵破重大假投資詐騙案，集團利用假APP以「抽籤未上市股票」為誘餌，累積詐騙金額超過1億1000萬元。經過半年追查，警方連續八波大規模搜索行動，逮捕包括竹聯幫成員在內的30名嫌犯。警方在水房查扣近500萬元現金、價值300餘萬元泰達幣、千萬級百達翡麗名錶及多輛名車，總價值估計超過2000萬元。

警方從詐騙集團水房中搜出兩支百達翡麗名錶。（圖／TVBS）

刑事警察局電信偵查大隊成立專案小組，經過長期調查發現，這個詐騙集團成員中包括竹聯幫明仁會及地方角頭勢力，他們甚至吸收未成年車手向被害人取款。警方在行動中全副武裝進入嫌犯住處，有些嫌犯被發現時還試圖銷毀證據。電信偵查大隊第二隊隊長王膺智表示，經過半年的追查和八波溯源行動，警方查獲控盤首腦、水房金主、水房幹部、機手、收簿手和車手等共30人。在搜索過程中，警方在水房發現兩支百達翡麗名錶和香奈兒精品包，車庫內停放著保時捷、賓士、BMW等多輛名車，顯示嫌犯們靠詐騙所得過著奢華生活。現場還搜出近一千包K他命與毒咖啡包，顯示嫌犯除了詐騙外還涉及毒品交易。

詐騙集團水房車庫中還停有多輛豪車。（圖／TVBS）

警方調查發現，陳姓主嫌早在5年前就因運毒被通緝，在逃亡期間冒用友人身分規避查緝，最終仍被警方識破。這次行動中，警方查扣的贓款和贓物價值估計超過2000萬元，顯示詐騙集團獲利驚人。警方已將主嫌與其他同夥依詐欺、毒品、洗錢及組織犯罪等多項罪嫌移送法辦。同時，警方也呼籲大家在面對金錢往來和股票交易時務必提高警覺，避免成為詐騙集團的目標。這起案件涉及54名被害人，提醒民眾在投資時要特別小心，不要輕易相信不明來源的投資訊息。

