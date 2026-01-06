假iPhone、卡片盒 竟是真手槍

台南市刑大追查一起槍砲案，溯源查獲外觀宛如iPhone、貌似打火機的「摺疊式改造手槍」，幹員一度以為是玩具，把玩後才驚覺竟是可裝填2發子彈的微型槍枝，鑑定後確認具殺傷力。警方進一步又追出改造手槍的49歲官姓男子，官男3年前即曾改造手機型手槍落網，當時成品粗糙，如今技術精進已高度仿真，警方正擴大追查有無類似微型槍枝流入市面。

台南市刑大偵三隊前年底查獲綽號「雄哥」的男子涉及槍砲案，持續向上溯源，調閱大量資料分析，鎖定槍枝來源，歷經數月跟監蒐證，去年12月下旬見時機成熟，持搜索票在善化區將45歲、有毒品前科的陳姓男子查緝到案，搜查過程中，於陳男住處發現外觀神似iPhone手機及貌似打火機的卡片盒物品。

警方透露，僅憑肉眼一度以為眼前物品只是玩具，查扣時拿在手上「感覺就是怪怪的」，細心檢視發現這兩件物品竟可摺疊、展開，進一步檢視赫見竟是暗藏扳機、彈室、撞針等完整槍枝結構的微型槍枝，且每把均可裝填2發子彈，便於攜帶及偽裝，確認均有殺傷力，2把槍也已送刑事局鑑驗。

警方於陳男住處起獲非制式卡片型手槍、手機型手槍各1枝、霰彈槍子彈2顆等證物，後續擴大溯源追查槍枝來源，確認上游為官男，去年12月底借訊因槍砲案在監服刑中的官男，他供稱入監前改完這2把槍且寄放於陳男處，強調只改造這2把。

據了解，官男改槍後交由陳男販售，但僅透過老客戶牽線，行事謹慎。官男改造槍枝資歷頗深，透過網路購買「摺疊手機造型玩具槍」後，自己鑽研改造，每把獲利2萬元至5萬元不等。

官男民國112年底曾租用學生套房掩護非法改造槍枝，當時被歸仁警方起獲1把手機型手槍，但當時改造手法粗糙，時隔2年竟改出以假亂真的手機型手槍。警方表示，此類改造手槍專仿手機外型，具隱蔽、易攜帶及高度迷惑性，若流入市面，將對執法人員與社會大眾安全構成極大威脅，將擴大追查流向。