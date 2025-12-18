假YouTube誘上鉤！Google告中國詐團 7個月狂盜90萬張信用卡

影音平台YouTube的標誌，攝於2025年10月27日。路透社資料照片



搜尋引擎Google母公司Alphabet週三（12/17）對中國涉嫌網路犯罪的集團提起訴訟，指控該組織策劃大規模網路釣魚行動，意圖誘騙美國民眾交出信用卡號碼。

彭博（Bloomberg News）引述訴狀指出，該集團被Google稱為「達庫拉」（Darcula），其開發的惡意軟體套件能讓用戶自動發送大量簡訊，聲稱可提供YouTube Premium等Google服務的免費版本。

實際上，這些訊息是在誘使收件者交出金融資訊，讓達庫拉集團能夠竊取受害者的資金。起訴書指出，該犯罪集團在7個月內竊取近90萬筆信用卡號碼，其中包含4萬筆美國民眾的資料。

訴狀指出，達庫拉集團曾發送高達80%的網路釣魚訊息，高峰期更動員約600名網路犯罪分子投入詐騙。新版軟體還搭載AI工具，能在數分鐘內複製並冒充幾乎所有網站。

Google表示，採取行動是因為這起網路犯罪行為盜用Google品牌，迫使公司投入大量資源對抗詐欺活動。

報導指出，Google與微軟等科技公司常採取法律行動，旨在獲得法院授權查扣網路犯罪集團運作所需的基礎設施；接管相關網域與服務將打亂詐團運作，迫使其徹底放棄行動。

去年11月，Google亦曾起訴一個涉嫌發送簡訊的網路犯罪集團，指控該集團以未繳過路費或包裹配送失敗為由，向民眾發送假的警告訊息。

