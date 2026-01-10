偉大的交易！川普晤陳立武發文狂讚 英特爾飆噴逾10％

英特爾9日股價單日大漲10.8%，圖為執行長陳立武。（圖／摘自英特爾官網）

英特爾（Intel）因川普發文表示美國政府很榮幸成為其股東，讚揚執行長陳立武「非常成功」 ，9日股價單日大漲10.8%，成為美股盤面最吸睛個股之一。

美國總統川普8日與英特爾執行長陳立武的會面，雙方討論在美國政府入股這家晶片製造商之後，英特爾新一代處理器產品線的發展進度。

會後川普於社群平台Truth Social發文表示：「英特爾剛推出了首款2奈米以下的CPU處理器，其設計、製造與封裝全部都在美國本土完成」，美國政府將以股東身分持有英特爾的股份，並在4個月內透過這項美國持股為美國人民賺進了數百億美元。

據《The Edge》報導，自去年傳出美國聯邦政府計畫收購多達10%的英特爾股份以來，該公司股價已上漲超過 70%。目前，美國政府已累積約5.5%的持股，未來還將繼續增持。

在今年CES上，英特爾正式發表首款採用18A製程的Core Ultra Series 3（Panther Lake），並宣示將導入超過200款AI PC設計。隨著英特爾新平台的量產與上市，台股供應鏈也將迎來顯著的動能。

