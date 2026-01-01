偉特學院環保實作 彎腰淨灘社區服務

馬來西亞偉特學院其中一項科目「個人發展」，要求學生參與社區服務，因此10位學生在1位老師的陪伴下進行淨灘活動，以及到檳城「詩不朗再也」慈濟環保教育站進行參訪，學習環保知識，並把淨灘撿到的垃圾進行分類。

偉特學院學生來到檳城詩不朗再也慈濟環保教育站進行參訪，要學習環保知識，為守護地球出一分力。

偉特學院學生 卡維內什：「回收是一件非常重要的事情，因為這樣，才能保護我們的環境和大自然。」

偉特學院學生 林子安：「清理環境一定會有一個，它會產生很多可循環的用品，所以我就想著 把這些可循環用品，收集了 拿去賣換錢，然後捐給有需要的人 來幫助他們。」

環保志工為學生導覽環保教育站和講解環保理念，並和學生一起把他們早前淨灘撿到的垃圾進行分類，實際體驗環境保護。

偉特學院學生 林志恆：「我們要重新，就是買東西之前，我們要先重新考慮，這個東西是不是我們需要的。」

偉特學院學生 馬永希：「今天學到非常多課外的知識，就是讓我們了解到，環保跟慈濟是怎樣子運作的。」

走入環保教育站，將環保知識化為實際行動，成為守護地球的一分子。

