偉訓完成2.08億美元聯貸案簽約 強化聲學元件布局

（中央社記者曾仁凱台北29日電）機殼及電源廠偉訓今年6月宣布斥資1.5億美元（約新台幣44.6億元），全數收購全球音圈龍頭珀韻（AIP），跨足聲學元件市場。為支應併購及相關發展的資金需求，偉訓今天宣布完成簽署等值2.08億美元的聯合授信案合約。

偉訓表示，此聯貸案由永豐銀行擔任統籌主辦銀行，包括玉山銀行、台新銀行、元大銀行、凱基銀行、中國信託銀行、土地銀行、遠東商銀、板信商銀、國泰世華銀行、安泰銀行共11家金融機構參與，超額認購1.67倍。

偉訓表示，此聯貸案取得資金將用於併購聲學大廠珀韻後的整合與營運發展需求，包括支援其全球產能布局、營運資金調度與後續成長計畫，並可彈性運用於集團既有核心事業的營運需求。

偉訓指出，珀韻已於2025年第3季起，正式納入偉訓合併財報，帶進穩健獲利挹注，本次聯貸案將有助於強化集團整體資金結構與營運韌性，因應未來業務成長。

偉訓董事長王駿東日前表示，音圈和振膜是影響揚聲器音質和品質最重要的關鍵，珀韻是全球音圈龍頭，主要客戶涵蓋歐、美、亞洲600家聲學與一線音響品牌，在全球音圈市場占有率超過5成，尤其在高階家用音響市占率更接近7成。

王駿東認為，珀韻產業地位獨特，是因為第2代不願接班才決定出售。過去偉訓主力產品為機殼和電源，皆屬電腦零組件，透過併購珀韻可以擴展至消費性電子及車用市場。（編輯：張良知）1141229