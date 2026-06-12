偉訓簡化集團投資架構 通過清算2家子公司
（中央社記者曾仁凱台北12日電）偉訓今天晚間召開重大訊息記者會，宣布審計委員會及董事會決議通過Poyun Co.（Cayman）（簡稱「KPY」）及True Voice Limited（Cayman）（簡稱TVL）等2家子公司辦理清算程序。
\n
偉訓財務主管林永祥說明，KPY和TVL主要功能為投資控股公司，本身未具實質營運功能。偉訓擬簡化集團投資架構，就各項方案進行評估並委請會計師及律師出具意見，規劃將KPY及TVL辦理清算作業。
\n
偉訓指出，KPY及TVL清算後的剩餘資產，將優先償還集團內部欠款，如仍有未能清償之債務，將依法辦理相關債權拋棄事宜。
\n
偉訓表示，此次清算程序屬集團內部組織重整及資源調整，對整體營運及股東權益無重大不利影響，此案今天經偉訓審計委員會及董事會通過後，後續作業將依相關法令程序，並提報審計委員會及董事會通過，並依規定發布重訊。（編輯：張良知）1150612
其他人也在看
台股震！新日興、欣興、旺矽連環爆違約交割 今年已達13起
近期台股走勢劇烈震盪，當沖與信用交易風險浮現，市場再度爆發鉅額違約交割案。臺灣證券交易所與櫃買中心12日公告，單日新增3檔個股達違約資訊揭露標準，包含上市熱門股新日興（3376）、欣興（3037）以及上櫃股旺矽（6223），單日申報違約總金額高達7,034.4萬元。隨著12日新增的3起案例，今年以來上市櫃違約交割案件合計已達13起。
勝興車站、白沙屯拱天宮... 苗栗十大人氣景點強勢出爐
苗栗最強玩樂地圖公開！放假想來趟慢活之旅，除了坐擁山海交織的花蓮、台東外，近年來也有越來越多旅人將目光投向苗栗。這座融合客家文化、自然生態與鐵道風情的城市，不僅擁有豐富的人文底蘊，更藏著許多值得細細探
中國砸46億大亂鬥！ 日本龍頭已倒地 謝金河：台廠考驗將至
財經專家謝金河指出，AI軍備競賽雖引爆高階玻纖布超級行情，但領頭羊日東紡織股價驟然腰斬，揭示中國巨石與菲利華大舉擴產殺價，高階市場版圖巨變，台灣玻纖布廠考驗恐將至。
妻糞便潛血恐大腸癌！陳隨意半年暴瘦25公斤急送醫 「致命病因」曝
陳隨意跟藍正龍、隋棠、千千以及浩子合作的三立、文策院、緯來與華視共同打造的跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》首播收視開出亮眼成績，也在社群平台掀起熱烈討論。而陳隨意日前發文透露老婆謝宜君突然一個月內暴瘦5公斤，緊急就醫檢查還好無大礙，推判應該是太累導致。陳隨意自已則是平均兩、三年做健檢，唯一身體嚴重出狀況是當年曾酗酒造成急性胰臟炎住院數十次，差點連命都丟了。蔡維歆
老屋想解套1／桃園蘆竹旺族內戰！ 鐵皮古宅竟成歷史建築
6月2日下午，記者跟隨林子壽與林氏宗親抵達慎德居，慎德居建於1914年，是傳統「一堂二橫」客家夥房，採用鵝卵石興建基礎、土墼磚與紅磚起建屋身，福州杉與紅瓦等建材興建房頂，本該是樸實典雅、古色古香，如今竟滿地雜物，加上天花板上超大蜘蛛網，以及用建築物上覆蓋的紅色...
達成協議真有譜？伊朗外長：濃縮鈾底線在這
[NOWNEWS今日新聞]有關美國、伊朗即將達成協議的消息越來越多，伊朗外交部長阿拉格齊（AbbasAraghchi）12日晚間證實，美伊談判已進入尾聲，預計未來幾天內就會簽署，美國總統川普（Dona...
新北、基隆大雨特報！梅雨未結束 午後慎防強對流、雷擊
梅雨滯留鋒面影響，中央氣象署今天清晨發布新北、基隆大雨特報，基隆北海岸地區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石。氣象專家吳德榮指出，今天滯留鋒在北部海面，各地略好轉、氣溫升。受西南季風的影響，午後仍有強對流發生的機率，需注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。
傅子純搶救過程曝光！恐非單純急性血癌 大量溶血、腫瘤侵犯恐造成血癌假象
本土劇演員傅子純驚傳昨日（6/7）病逝於淡水馬偕醫院，年僅46歲。據了解，傅子純到院前已失去呼吸心跳，雖一度搶救成功，但轉到加護病房後仍宣告不治。外傳病因疑似為急性血癌，不過醫師認為，不能排除其他疾病
一度賠百萬！洪都拉斯昔押房買500張股票 「暴跌剩6元」反轉結局曝
男星洪都拉斯耕耘演藝圈多年，上遍各大節目，拍了不少戲劇作品，然而年輕的時候，他曾因為演藝工作很常有一餐沒一餐，決定投資股票賺錢，不僅曾遇到詐騙分析師，甚至曾拿房子抵押用一張10幾塊錢的價格買進500張銀行股，沒想到這檔股票卻一路跌到6塊，讓夫妻倆徹夜難眠，最後雖迎來「驚人反轉」。但他也提醒，千萬別將所有資金放進同個籃子，他的故事也值得近日沈淪股海「四貸同堂」的投資者借鏡。
SpaceX股價市值開紅 特斯拉前董事提醒這事
[NOWNEWS今日新聞]知名富豪馬斯克（ElonMusk）旗下的太空探索公司SpaceX（美股代號：SPCX），已於當地時間12日正式掛牌上市，上市第一天股價即大漲19.22%，每股收在160.95...
蔣萬安喊廢監察院 近2萬人網路投票驚人一面倒！
總統府11日公布29監委被提名人名單，台北市長蔣萬安12日公開主張應廢除監察院，並建議國民黨、民眾黨立法院黨團全數否決人事案，以凍結監察院運作後再推動修憲。網路媒體YouTube針對「蔣萬安喊『廢除監察院』，請問你贊成嗎？」進行網路投票，截至今（13）日上午9時許，結果顯示高達77%網友贊成廢除；僅20%不贊成。
5月營收年增253%！「這半導體通路黑馬」挾記憶體題材法人看旺今年賺1股本 噴出4天登強勢股王
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（12）日台股加權指數收盤44,169.04點，漲1019.58點，漲幅2.36%，觀察昨日表現強勢個股，半導體通路大廠至上（8112）先前...
世足／拉林替補建功！地主加拿大首戰1:1踢平波赫 收下隊史首積分
2026世界盃足球賽B組預賽在台灣時間今（13）日凌晨正式開踢，地主國加拿大首秀登場，在主場迎戰波赫。上半場波赫靠著身高優勢，開角球、頭槌率先破門；但加拿大下半場啟動換人，前鋒拉林（Cyle Lari
BBU需求帶勁！「電池模組廠」下半年營運大躍進 法人喊價420元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受惠AI伺服器備援電池（BBU）需求強勁，電池模組廠順達（3211）於股東會上指出，今年營收可望維持雙位數成長，其中非IT業務...
MLB/大谷翔平坐板凳！左膝發炎休兵 教頭：避免傷勢惡化
道奇二刀流球星大谷翔平昨因企圖盜壘時導致左膝發炎提前退場，今道奇與白襪系列賽並未排入先發，第1棒的位置改由寇爾（Alex Call）頂替 。
SpaceX上市飆19％ 美股道瓊漲353點、台積電ADR漲0.68%
美國和伊朗和平協議有望近日簽署，加上太空探索科技公司（SpaceX）首次公開募股（IPO），首日掛牌勁揚19.22％、收160.95美元，激勵美國股市主要指數週五收漲，道瓊工業指數上漲353.51點、
台股盤前／SpaceX上市狂飆19%！台積電期貨盤後上漲15元 台股續攻有戲
美伊和平協議傳出突破進展，加上SpaceX以史上最大IPO之姿掛牌首日飆漲逾19%，帶動美股四大指數全面收高，費城半導體指數上漲1.52%。在美股利多激勵下，台指期夜盤勁揚487點，台積電期貨盤後上漲15元，市場風險偏好快速回升，台股下週一（15）日有機會延續前一日強彈千點的反攻氣勢。
SpaceX上市首日飆22%！馬斯克身價「超越台灣GDP」 成首位兆萬富翁
由特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）領導的太空科技公司SpaceX於12日正式掛牌上市，首日交易表現亮眼，盤中股價一度飆升22%，衝上每股165美元高點，帶動公司市值強勢突破2兆美元大關。隨著持股價值大幅攀升，馬斯克的個人身價也一舉超越台灣及新加坡的國內生產毛額（GDP），成為史上首位身價突破1兆美元的超級富豪。
美將伊朗民主人士驅逐至「中非」 律師驚呼：超級危險
美國政府近日將一名伊朗民主活動人士驅逐出境，但目的地卻是與其毫無關聯的「中非共和國」。律師痛批此舉「超級危險」，並擔憂當事人可能面臨被轉送回伊朗的致命風險，引發人權團體高度關注。
AI電力小尖兵！「他」轉型告捷 毛利率登5年新高
電源線材廠風青（2061）成功轉型「新能源絕緣線材專家」，切入AI伺服器、低軌衛星及電動車充電樁等藍海市場。受惠於產品組合優化，今年第一季毛利率達12.6%，創五年新高。公司技術領先，開發耐高壓FIW線材，已打入BMW、福斯及美國Enphase Energy供應鏈。董事長陳信宇強調，隨AI機櫃與儲能設備需求增加，加上認證陸續到位，法人看好風青在新能源供應鏈的滲透率將持續提升，營運成長動能強勁。