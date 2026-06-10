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唐勝一

得知仇寡婦回到村寨老家，乙佬倌立馬放下碗筷，換上件整潔的白襯衫，鑽山路走捷徑地趕了過去。

仇寡婦家乃單戶獨院，空空落落的院子，清靜得跟夜晚無異，唯有對面山坡上一群灰喜鵲“喳喳”歡叫的聲音清脆悅耳。她搬把竹椅坐在階基上，如年輕人一般，埋頭刷著手機。

乙佬倌放緩腳步，輕輕走過去，於接近仇寡婦時，突然開了口：“回來啦？”

仇寡婦一激楞，目光離開手機螢幕，抬頭看著，驚喜道:“你咋悄悄來？嚇我一大跳。”

“那我再去叫些鄉親，一起成群結隊來你家喲？”

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“傻瓜！”仇寡婦收斂笑顏，斜瞥一眼乙佬倌，生氣說，“那我就不讓你來。”

“嘿嘿。”乙佬倌憨憨笑著，“跟你開個玩笑，不好意思，請原諒。好啦，問你個正事，這次回來幹啥？”

“我回來收拾下家裏的衛生唄，趕明兒返回城裏去。” 仇寡婦雙眼含情地盯著他，反倒這般說，“你別自作多情啊，我可不是回來看你的喲。”

乙佬倌環顧四周，用行動代替語言，讓她心照不宣。他主動往裏屋走，邊走邊說:“你還用上手機啦？”

“嗯哪。”跟在後面的張寡婦點點頭，“迫不得已啊。”

乙佬倌信她這句話。當初自己用手機，不就是因她的堅決反對而一直沒用麼？瞬間，往事湧上心頭。

那天，乙佬倌興沖沖地跑進仇寡婦家。她打量他，有所新發現：“乙佬倌，你用手機了？”

他挪步靠近她，把手機擺在她的眼底下:“兒子買的，還智能呐。”

仇寡婦沉下臉:“你走吧，往後我們再不來往。”她說話的同時，還雙手用勁地將他往屋外推。

“為啥子？”

她回答他:“我不是跟你講過麼，現在的手機就是千里眼，順風耳。只要用它，別人就能把你定位。你用手機的話，那你遠在廣東打工的兒女們，都能知曉你的一舉一動。要是你兒女知曉我倆的關係，還不沒完沒了找我的麻煩啊？”

“真的？”

“我可從沒騙過你吧？”她看眼他，接著說，“鄉親們都講，用上智能手機，就沒有隱私可言了，特別是還會被騙錢財，把人害慘嘍。”

他聽得不爽，兩手捏著自己的衣邊，眼巴巴地盯著她:“鄉親們說的話我不信，但經過你的嘴巴講出來，我就全信了。”

“那你還用手機嗎？”

他當即關掉手機，向她表忠心:“為了你，我決不用手機。”

乙佬倌從思緒裏回過神來:“手機現在又不是洪水猛獸了？”

仇寡婦告訴他:“用手機方便，特別在城裏，外出不識路的，用手機千問一照，立馬就能告訴你。”她停頓一下，偏過頭來問他，“你5年前的那部手機還在不？”

“兒子早就拿去了。”

“你還打算用手機不？”

他回答她:“你都用手機了，我再不用就不方便聯繫你啊？”

“對頭。”她說，“都用手機，到時你去城裏，或者我回村寨來，就能事先用手機聯繫約定唄。”

他有所擔心地問：“那我倆在一起，能帶手機嗎？”

她肯定地告訴他:“能帶。不過，走到一起，就要關掉手機喲。”

“好的，我信你。”

她塞給他一包藍包裝的芙蓉王香煙，著起急來:“那你還不給兒子打電話，要他給你寄回一部手機？”

“不用。”他說得堅決又輕飄，“我有錢。你陪我就去鎮上買唄。”

“我不去行麼？”

“不行。”他嘿嘿憨笑，“我凡事都是相信你嘛，買手機你,哪能不去？”