偏僻山區暗藏製毒工廠！刑事局攻堅查扣逾170公斤安毒原料

警方當場查扣第四級毒品氯假麻黃鹼成品逾170公斤及大量製毒設備，並拘提2名嫌犯到案。圖：刑事局提供

台南有製毒集團在偏僻山區設置大型製毒工廠，警方接獲情資組成專案小組，去年底陸續展開查緝行動，當場查扣第四級毒品氯假麻黃鹼成品逾170公斤及大量製毒設備，並拘提2名嫌犯到案。全案經偵辦後，2人遭羈押禁見，已於今年3月起訴，法院7月判決確定。

氯假麻黃鹼及麻黃鹼是做為第二級毒品安非他命關鍵之先驅原料。圖：刑事局提供

刑事警察局偵查第三大隊於113年底接獲線報指出，台南市某製毒集團利用位於曾文溪旁偏僻地區設置製毒工廠。經長期蒐證，查出以謝姓主嫌為首之製毒集團晝伏夜出形跡可疑；檢警等相關單位組成專案小組，日前見時機成熟，部署警力攻堅查緝，於安定區、安南區破獲第四級毒品氯假麻黃鹼製造工廠，現場起出「第四級毒品氯假麻黃鹼成品毛重177.09公斤、麻黃鹼成品毛重2.0323公斤、製毒原料及設備一批」等大批證物，警詢後違反毒品危害防制條例移請台南地檢署偵辦，謝姓主嫌、莊姓共犯等2人，經法院裁定羈押禁見，地檢署起訴在案。

警方說明，由於氯假麻黃鹼及麻黃鹼是做為第二級毒品安非他命關鍵之先驅原料，為躲避警方查緝，製毒集團以「分階段、分處所」之方式，刻意選定於台南市安定區一處鐵皮廠房做為製毒工廠，另選定台南市安南區一處鐵皮廠房做為倉庫及另階段製程之工廠，於白天利用租賃小貨車載送化學原料，並於深夜時分方才進行毒品製造，以分散風險。

警方強調，查緝毒品犯罪是政府持續治安重點工作，製造毒品工廠因會排放製毒廢氣廢水，經常隱藏於偏僻山區進行犯罪，警察會持續規劃鎖定製、運、販毒集團及潛藏在此類山區之涉案對象進行查緝；更會持續向上溯源，掃蕩幕後幫派組織，期望能有效遏止毒品之危害，淨化民眾居住環境。刑事警察局呼籲社會大眾，應時時關注自身住居處所內的人、事、物，發現可疑者即時通報警方查處；全民共同參與反毒，建構綿密通報網絡，警民合作共同打擊毒品犯罪。

