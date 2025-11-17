偏僻山村竟藏驚人秘密！村民嗨曝「抽水就有黃金」 1年爽賺4百萬

大陸河北省青龍清河沿村近日出現奇特一幕，大批村民熱衷於「抽水吸金」。（圖／翻攝自新京報）

大陸河北省青龍清河沿村近日出現奇特一幕，大批村民熱衷於「抽水吸金」，用深井抽取地下水，通過活性炭吸附提煉黃金。據悉，村民使用的活性炭每批可提煉數十克黃金，收益可達數萬元。專家指出，地下水含金可能與停採金礦遺留礦石有關，但抽水行為易造成二次污染和重金屬風險，對飲用水和環境均有危害。

《新京報》報導，根據當地居民說法，這種從地下水中提煉黃金的方式，在當地已持續多年，尤其近2年金價攀升，參與者迅速增加。村民張浩翔表示，村裡新增的「吸金井」越來越多，甚至每家每戶都在打井抽水。

廣告 廣告

報導指出，所謂「抽水吸金」，是將抽出的地下水引入裝有活性炭的鐵桶，利用炭材吸附金元素，最後將廢水排回河道。待活性炭飽和後，村民再進行焙燒等程序，最終提煉出黃金。村民透露，「最少也能煉出幾十克」，效益高時一次能獲利人民幣4、5萬元（約新台幣17萬元至22萬元）。

然而，這些深井大多未取得取水許可，抽水量驚人，每小時可達數十噸。有住戶年用電量高達9萬多度，光電費就近人民幣8萬元（約新台幣35萬元）。與此同時，大量抽取地下水也造成周邊村莊淺井乾涸。不少居民反映，家中飲水井已「抽不上水」。

村民坦言，金價高漲是「抽水吸金」行為增多的主因。售賣水泵的業者也證實，去年、今年的水泵銷售量明顯增加，不少外出務工者返鄉投入「淘金」。其中，有些人年收入可達人民幣20、30萬元（約新台幣87萬元至131萬元），大戶甚至突破百萬元（約新台幣439萬元）。

據了解，清河沿村曾有一座已停採多年的金礦。中國地質科學院研究員蘇德辰指出，早期採礦過程中可能使用大量化學藥劑處理礦石，導致含金物質滲入地下深處，與地下水混合，「這類水本該深埋地下，不會污染生活用水，但被大量抽上來後，無法完全吸附殘餘金元素，排入河道將造成新的污染風險」。

蘇德辰強調，金屬殘留屬重金屬污染，對人體無益，呼籲當地應立即叫停「抽水吸金」行為，並加強對廢棄礦區與尾礦的監管。他提醒，金價上漲讓原本品位低的礦石重新具備採掘價值，相關部門更需避免因私挖亂採導致生態破壞。目前，當地政府尚未公開回應，但環境風險與地下水破壞問題已引發外界高度關注。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

政治與我無關！中國發旅遊警告難阻赴日潮 「機場擠滿旅客」打臉官方

台灣待轉區塞滿機車！日作家驚呼「像牆壁一樣」 網嘆：已擋住對向車道

人妻找水電工修漏水突遭「親額頭」 嚇到報警他辯：不小心嘴碰到她