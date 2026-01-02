▲偏僻農舍成竊嫌目標，草屯警迅速到場查獲毒品與凶器依法送辦。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】草屯警分局豐城派出所日前接獲民眾報案，指稱草屯鎮坪頂里與中寮鄉龍岩村交界附近一處偏僻農舍發生竊盜案件。警方獲報後立即通報鄰近爽文派出所支援，並迅速趕赴現場處理。員警抵達時，發現涉案竊嫌已遭當地農民制伏在地，現場狀況隨即由警方接手控制。

經警方初步了解，該名黃姓嫌犯疑似趁山區農舍地處偏僻、人煙稀少之際，闖入農舍翻找財物行竊。惟嫌犯翻找後僅竊得地主存放已約20年的一把空氣長槍，正欲離開時遭地主及在地農民發現。黃嫌為脫身逃逸，與地主等人發生拉扯，所幸警方及時趕到，成功控制現場，嫌犯隨即放棄抵抗並坦承犯行。

警方依程序對黃嫌實施附帶搜索，於現場、嫌犯隨身物品及其機車車廂內，查獲海洛因總重1.83公克、安非他命總重15.18公克、吸食器1組，另起獲菜刀、瑞士刀各1把，以及遭竊取之空氣長槍1把。全案經警方蒐證完備後，依準強盜罪、違反毒品危害防制條例及侵入住宅等罪嫌，將黃嫌帶返偵訊，並移送南投地方檢察署偵辦；涉案空氣槍則依法查扣，送交刑事局鑑定。

據警方進一步查知，黃嫌當天係騎乘機車前往草屯鎮坪頂里與中寮鄉龍岩村交界一帶，刻意鎖定偏遠農舍作為下手目標，企圖行竊財物，不料因行跡可疑遭人察覺，最終人贓俱獲，依法究辦。

草屯警分局分局長劉千祥表示，嫌犯常利用山區地形偏僻、人煙稀少的特性從事不法行為，此次幸賴在地農民警覺性高，即時阻止犯行並配合警方處理，成功將嫌犯繩之以法。劉分局長也特別呼籲民眾，若發現可疑人士或遇到現行犯，應立即撥打110報案，切勿自行與歹徒發生衝突，以免發生危險，交由警方到場依法處置，才能確保自身與他人安全。

※提醒您：珍愛生命，向毒品說不！戒毒專線0800770885（請請你、幫幫我）。