偏僻鐵皮屋深夜人車聚集「有詭」 桃警破職業賭場逮35人扣百萬賭資

【記者曾佳俊／桃園報導】農曆春節包紅包前先拚手氣！桃園市大園警分局執行「雷霆除暴」專案，於昨(1)日凌晨1時許，在大園區一處偏僻鐵皮屋內破獲一處推筒子麻將職業賭場，內部賭客圍桌下注正酣，一共查獲賭場工作人員3人、賭客32人，合計35人到案，並查扣百萬賭資及大批賭具。

大園分局指出，分局督察組日前接獲民眾檢舉，指稱轄內疑有職業賭場藏身鐵皮屋內，深夜仍人車頻繁進出。

警方隨即展開多日縝密蒐證與跟監，掌握具體事證後，報請桃園地方法院核發搜索票，並會同保安警察大隊霹靂小組，動員優勢警力實施攻堅，一舉瓦解該不法賭博據點。

廣告 廣告

警方於現場查獲由游姓男子等3人所經營的職業賭場，賭博方式為推筒子麻將，現場共有32名賭客圍桌下注。

警方當場查扣賭資新臺幣105萬6,400元、抽頭金（籌碼）51萬7,800元、天九牌及相關賭具一批，另查獲K盤（含刮卡）3個、監視器主機1臺、監視器鏡頭2個及無線電2臺等設備。

全案經警方調查後，將賭場負責人游男等3人，依涉嫌刑法賭博罪移送臺灣桃園地方檢察署偵辦；其餘32名賭客，則依違反社會秩序維護法裁處。

警方查扣百萬賭資與賭具、電腦等贓證物。翻攝畫面

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜元祖級女團成員「跳床打孕肚」只想流產 60歲接納7月娃：我虧欠她

最後一天立院上班！黃國昌曝卸任5大規劃：重披法袍、當直播主

獨家｜大S離世將滿1年！2/2確定辦紀念雕像揭幕儀式 具俊曄續留台灣守護亡妻

