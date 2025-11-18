偏財運爆棚卻「難成有錢人」的4生肖＋生辰！午時馬賺得快花更快，「這位」天生漏財體質錢都留不住

有些人一生似乎都不缺錢，偏財運強、機會多，買彩券能中、朋友隨口一句話就能帶來好運，但奇妙的是——錢來得快，也散得快。這類人往往因為心太軟、慾望太多或理財觀念薄弱，錯把「偏財」當「財運」。他們不是沒機會致富，而是守不住。今天就來看看，哪些生肖＋生辰組合天生帶財氣，卻難以真正變成有錢人。

生肖蛇：子時（23:00–01:00）出生

蛇年出生、又生於子時的人頭腦靈活，擅長掌握機會，偏財運旺到讓人羨慕。無論是投資副業、抽獎、還是人脈關係，總能莫名其妙得到金錢助力。不過這組人最大問題是「太聰明」，往往貪心想賺快錢，反而容易被短暫的利潤沖昏頭。再加上好面子，賺得多也花得多。這類人若想變有錢，必須學會延遲滿足，少點投機，多點穩定，才有機會讓錢留下來。

廣告 廣告

生肖馬：午時（11:00–13:00）出生

屬馬的人本身就愛自由，若又生於午時，行動力極強、膽子也大，天生敢衝敢賭。這組人偏財運旺盛，常在關鍵時刻得到機會或意外收入，但問題在於他們難以安定，花錢像在比速度。只要一有錢就立刻想享受、買快樂。雖然人生不缺財，但也不缺開銷。若能學會「該花的花、不該動的別碰」，理性規劃投資，才有可能讓財運穩定成長，不然一生都在「賺錢、花光」的循環中打轉。

生肖猴：辰時（7:00–9:00）出生

猴年辰時生的人聰明靈巧、人脈廣，機會多、運氣好，屬於典型的偏財型人格。做生意有貴人、打牌容易贏、創業也常有人投資，但這類人太相信自己的直覺，財來得快、去得更快。由於性格浮動大，一時的成功容易讓他們忽略風險。更麻煩的是，他們常出手大方，喜歡請客送禮維持人脈，久而久之財庫自然留不住。若想成為真正的有錢人，必須克制虛榮與衝動，懂得積累才是致富關鍵。

生肖豬：酉時（17:00–19:00）出生

豬年酉時生的人福氣深厚，命格中多有偏財星照，但也帶著「財多不聚」之象。他們天生運氣好、貴人多，機會總能自己找上門，但問題在於太容易心軟、缺乏警覺。身邊有人借錢、推銷、邀投資，他們往往一口答應。再加上享樂主義，愛吃愛玩、喜歡犒賞自己，往往錢一進口袋就出去了。這組人若能培養紀律、遠離誘惑，偏財運將轉化為真財富，否則一輩子都只是「錢來人不富」。

更多女人我最大報導

看似懶散，卻總被財神眷顧的4生肖＋生辰！丑時牛命藏金庫總有機會找上門，「這位」越不爭越得財

所有人的寶～天生得人疼的4星座女！天秤自帶公主魅力人人搶著寵，「這位」總被捧在手心上不愁吃穿

天選富貴女～這4生肖＋生辰「天生貴婦命」！「這組」命藏金庫一生享富貴



本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章