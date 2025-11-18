偏財運爆棚卻「難成有錢人」的4生肖＋生辰！午時馬賺得快花更快，「這位」天生漏財體質錢都留不住
有些人一生似乎都不缺錢，偏財運強、機會多，買彩券能中、朋友隨口一句話就能帶來好運，但奇妙的是——錢來得快，也散得快。這類人往往因為心太軟、慾望太多或理財觀念薄弱，錯把「偏財」當「財運」。他們不是沒機會致富，而是守不住。今天就來看看，哪些生肖＋生辰組合天生帶財氣，卻難以真正變成有錢人。
生肖蛇：子時（23:00–01:00）出生
蛇年出生、又生於子時的人頭腦靈活，擅長掌握機會，偏財運旺到讓人羨慕。無論是投資副業、抽獎、還是人脈關係，總能莫名其妙得到金錢助力。不過這組人最大問題是「太聰明」，往往貪心想賺快錢，反而容易被短暫的利潤沖昏頭。再加上好面子，賺得多也花得多。這類人若想變有錢，必須學會延遲滿足，少點投機，多點穩定，才有機會讓錢留下來。
生肖馬：午時（11:00–13:00）出生
屬馬的人本身就愛自由，若又生於午時，行動力極強、膽子也大，天生敢衝敢賭。這組人偏財運旺盛，常在關鍵時刻得到機會或意外收入，但問題在於他們難以安定，花錢像在比速度。只要一有錢就立刻想享受、買快樂。雖然人生不缺財，但也不缺開銷。若能學會「該花的花、不該動的別碰」，理性規劃投資，才有可能讓財運穩定成長，不然一生都在「賺錢、花光」的循環中打轉。
生肖猴：辰時（7:00–9:00）出生
猴年辰時生的人聰明靈巧、人脈廣，機會多、運氣好，屬於典型的偏財型人格。做生意有貴人、打牌容易贏、創業也常有人投資，但這類人太相信自己的直覺，財來得快、去得更快。由於性格浮動大，一時的成功容易讓他們忽略風險。更麻煩的是，他們常出手大方，喜歡請客送禮維持人脈，久而久之財庫自然留不住。若想成為真正的有錢人，必須克制虛榮與衝動，懂得積累才是致富關鍵。
生肖豬：酉時（17:00–19:00）出生
豬年酉時生的人福氣深厚，命格中多有偏財星照，但也帶著「財多不聚」之象。他們天生運氣好、貴人多，機會總能自己找上門，但問題在於太容易心軟、缺乏警覺。身邊有人借錢、推銷、邀投資，他們往往一口答應。再加上享樂主義，愛吃愛玩、喜歡犒賞自己，往往錢一進口袋就出去了。這組人若能培養紀律、遠離誘惑，偏財運將轉化為真財富，否則一輩子都只是「錢來人不富」。
更多女人我最大報導
看似懶散，卻總被財神眷顧的4生肖＋生辰！丑時牛命藏金庫總有機會找上門，「這位」越不爭越得財
所有人的寶～天生得人疼的4星座女！天秤自帶公主魅力人人搶著寵，「這位」總被捧在手心上不愁吃穿
天選富貴女～這4生肖＋生辰「天生貴婦命」！「這組」命藏金庫一生享富貴
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
唐綺陽曝1週星座運勢！點名這4天「衝突增多」提高警覺
生活中心／綜合報導星座專家唐綺陽公布11月17日至11月23日的一週星座運勢。她點出4星象影響，本週「五星逆行」，容易感到不順遂，反省回顧與懷舊氛圍交織。週三「水星逆回天蠍」，秘密易被揭露，眾人被迫反思內在，天蠍座小心被翻舊帳。週六「太陽衝刺進射手」，注意天氣變化大，關注學校、教育或海外計畫等相關話題。最後是「天王星對分相」，莫名衝突增多，當心無故被人針對，週三至週六間需提高警覺。民視 ・ 1 天前
2026迎財神！5星座財運大爆發 升職加薪不是夢
2026迎財神！5星座財運大爆發 升職加薪不是夢EBC東森新聞 ・ 1 天前
12生肖本周運勢 屬鼠者愛情事業兩得意、屬豬者偏財運爆發
本周事業運前三名：1.豬工作：本周運勢興旺，為第一名。工作上有貴人出現幫忙，老闆很看重你，把握難得的契機，努力表現就對了。2.鼠工作：本周運勢終於回穩，為第二名。你的專業才華一點一滴受到重視，日積月累的經驗，前途越加光明。3.牛工作：本周運勢挺旺，為第三名。以...CTWANT ・ 1 天前
小孟老師運勢／獅子座有豔遇！4星座超幸福「愛神征服一切」
生活中心／綜合報導今日是11月17日，清水孟國際塔羅小孟老師揭密本日運勢，包括十二星座幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作與感情運。他指出本日多個星座感情運佳，尤其獅子座生活中有豔遇，另外4星座也有好消息，牡羊座迎來兩顆靈魂結合，雙子座的浪漫情話不斷，天秤座感受到幸福美滿環繞，射手座則有愛神征服一切。民視 ・ 1 天前
4生肖要發了！11月下旬迎貴人 財運隨之提升
4生肖要發了！11月下旬迎貴人 財運隨之提升EBC東森新聞 ・ 1 天前
「桃園之星」一週運勢11/17~11/23雙子順風順水
牡羊座 牡羊座做事節奏混亂的一周。先穩住，再行動。本周牡羊座在職場中面臨瑣碎任務增多，建議分優先順序落實，避免一次承擔過多責任。在與團隊溝通協作時，需明確表達自身想法，防止因資訊傳遞不暢導致工作出現偏差。財務有臨時性支出，健康注意肌肉拉傷。愛情是適時退一步。 金牛座 金牛座和緩療愈的一周。桃園電子報 ・ 21 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 17 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 17 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
雞排之亂疑本尊道歉了！坦承自己並非台大生 這週五發雞排、現身說明
上週鳳凰颱風襲台，一名自稱台大大氣系的網友在匿名粉專「黑特帝大」發文預測「台北至少放2天颱風假」，若預測失準就請雞排和珍奶，不過最後卻放鳥數百位前往現場等待的民眾。事後有數篇自稱是原PO的網友發文道歉，昨日晚間還有一篇貼文自稱「我是這次雞排之亂的罪魁禍首」，坦承自己並非台大生，並表示將於11月21日中午12點半在公館捷運站2號出口外發放雞排，不過再度被質疑是假的。太報 ・ 21 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
林口房價盤整「這區」出現接盤勇者！4字頭卡位明星學區 雙北小家庭外溢移居｜房價狙擊手
近兩年新北市林口區新案價格來到相對高點後，市場迅速轉入理性盤整，自住買方重新成為主力，然而位於林口新市鎮西側、以低密度住宅為主的南勢國小生活圈，因具備相對親民的房價、完整學區與寧靜居住環境，反在盤整期中顯現出更強承接力，根據統計，南勢國小生活圈近10年房價漲幅高達66.9%，領先林口區全區52.4%，相較於林口新市鎮其他區位，低基期、低總價優勢更具爆發力。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 22 小時前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 1 天前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級
台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【Hot台股】鴻海緩跌失守240元大關...網哭「被倒爛」 分析師喊買：好股遇衰事
「鴻海準備回220 毛利太低囉」「99公公 被倒爛」「公公真的 無言」「公公現在買，外豬感謝你」「公公小兒不愛了，繼續出貨」「公公怎麼了」Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 2 天前
大氣系雞排之亂！2自稱「原PO」道歉、「老爸」要發小禮物
近日「鳳凰」颱風來襲時，北市有位自稱「台大大氣系學生」的男子，匿名上網發文，表示若北市沒放2天颱風假，就要發雞排跟珍奶，結果大批民眾昨（16日）撲個空，昨天下午開始共有2位自稱原po的網友貼文道歉，被質疑也是假的。中天新聞網 ・ 21 小時前