眼睛是靈魂之窗，但偏鄉醫療資源不足，常造成長輩與慢性病患者，因為就醫不便，延誤治療，為了縮短城鄉差距，中央推動"偏鄉資源整合照護試辦計畫"，在彰化當地，有醫院的眼科團隊，結合醫學中心的專業，與在地衛生所的資源，希望能照顧更多人。

下巴靠在儀器上，將雙眼睜開，交給醫生檢查。眼睛是靈魂之窗，但偏鄉眼科醫療資源不足，因此中央推動，提升偏鄉區域資源整合照護試辦計劃。

醫院副院長林浤裕說：「就像賴總統說的健康台灣，好醫院就在你身邊，這樣的話，其實除了說病人，可以得到及早的治療，同時也可以減少，後來的一些醫療成本。」

彰化當地有醫院的眼科團隊，率先啟動"點睛計劃"，將醫學中心的專業結合在地衛生所資源，把預防與篩檢，前移到社區端。

偏郷眼科醫療資源不足! 彰化當地醫院啟動"點睛計劃"

高齡長輩與糖尿病患者，是視網膜病變的高風險族群。（圖／民視新聞）

眼科部主任趙世鈞說：「點睛計畫這個模式，能夠深入社區，定期做視網膜的檢查，以及眼科的專業的診治，我們與當地的衛生所，建立一個良好的轉介制度。」

就是希望能讓民眾方便就醫，因為2025年，彰化縣正式成為超高齡化社會，但縣內26個鄉鎮，卻有16個，沒有眼科醫療院所，尤其長輩與糖尿病患者，是視網膜病變的高風險族群，需要定期檢查。

眼科部視網膜科主任曾士豪說：「三分之一的糖尿病患者，都會有不同程度的，視網膜病變，點睛計畫加強定期檢查，可以及早的發現。」

中央推動提升偏鄉區域資源整合照護試辦計劃。（圖／民視新聞）

眼科部葡萄膜炎科主任粘展瑋說：「如果沒有做定期篩檢，沒有提早發現的話，有時候就會錯過，最佳的治療時機，可以的話，50歲以上民眾，可以每年都做一次的視網膜檢查。」

守護靈魂之窗，從定期篩檢開始，讓偏鄉長輩都能維持好視力。

