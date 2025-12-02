偏鄉也能有大醫院！林岱樺打造「均衡醫療」 健康高雄藍圖曝光

▲林岱樺：均衡醫療照顧、打造健康高雄！成功爭取高雄第四座醫學中心。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市長參選人林岱樺為提升高雄整體醫療量能，確保長輩與家庭都能獲得更即時便利的照顧，今年已向衛服部成功爭取高雄第四座醫學中心，為高雄偏遠地區居民的健康安全再向前推進一大步。

林岱樺表示，她已整合智慧科技與長照需求，提出「環顧日長」政見，「環顧」就是每位長輩都可獲得「健康手環」，了解血氧、心跳、血壓等身體狀況。「日長」就是日照據點與住宿型長照，對於健康與失能的長輩，市府要提供足夠的選項與資源。

林岱樺表示，高雄幅員廣大，從都會到山海庄頭，居民的醫療需求多元且迫切，長輩外出看診耗時又辛苦；醫護體系更因分布不均而承受龐大壓力。她強調：「高雄需要的是『均衡的醫療照顧』，讓每一個市民都能就近獲得好的醫療服務，健康不能靠運氣，也不能靠路途。」

為回應高齡化與長照需求快速增加，林岱樺主張將都市更新結合政策獎勵，增設長照據點、喘息服務與住宿型長照據點等機能，讓長輩在熟悉的生活圈，就能得到更貼心的照護。

此外，林岱樺全面推動健康手環免費發放，結合九座市立醫院的健康分析數據，以AI協助監測心率、血氧與健康指標，提供風險預警，讓長輩擁有「AI健康守護」，子女也能更安心。

林岱樺表示，這項政策不只是硬體的增加，更是打造「更聰明、更安全、更貼近市民生活」的醫療照顧系統，目標是讓高雄成為真正的健康之都。

林岱樺強調，未來若有機會帶領市府，她將以更全面的視野，推動醫療升級、長照普及與智慧健康科技化，讓每位市民都能「放心看病、安心變老」。（圖╱立委林岱樺辦公室提供）