偏鄉交通不足、打工需求 靖娟：兒少無照騎車每年4萬起「家長多默許」

根據調查，未成年無照駕駛每年有4萬起。示意圖。取自unsplash



未成年無照駕駛悲劇頻傳，交通部公路局統計，平均每年有4萬起未成年無照駕駛案。靖娟基金會今（12/13）表示，根據調查，54.3％未成年車輛是家人提供，52.3％家長知情默許，而偏鄉交通不足與打工需求，則是讓孩子無照上路的重要原因。

靖娟基金會今天舉辦「未成年無照駕駛防制研討會」，執行長許雅荏提到，接受公路局委託的調查顯示，未成年違規以15歲至17歲青少年為最大宗，有5成兒少不認為騎機車有危險；未成年無照有許多因素，其中家庭因素最顯著，54.3%未成年車輛是家人提供，52.3%家長知情默許。研究也顯示，偏鄉交通不足與打工需求，讓孩子們因生活所需無照駕駛。

靖娟基金會舉辦「未成年無照駕駛防制研討會」，提到偏鄉交通不足以及生活需求，是孩子們無照上路的原因。翻攝靖娟基金會臉書

許雅荏表示，根據公路局統計，未成年無照駕駛每年有4萬起，國際研究也證明，未成年事故致死率為成人3倍，數字的背後，其實是孩子們為了打工而不得已的作法。

許雅荏指出，基金會服務個案中，常見孩子認知到騎車有風險，但因偏鄉交通不足，才會選擇無照上路，政府不能將其視為孩子個人問題，應從制度面提供協助。她提到，罰鍰與單向講習對青少年成效有限，甚至有些人因罰鍰與講習時數過多產生反效果。

許雅荏對政府提出三項訴求，首先，應規劃階段性、分眾式交通安全教育與宣導，協助未成年落實自行車與微型電動二輪車教學；第二，分流輔導，建立初犯與累犯差異化機制，精準介入及輔導；第三，親子共學：推動家庭決策與對話，重建家庭支持的力量。

立委林月琴表示，未成年無照駕駛問題不只是個別家庭或孩子的困境，而是政府在交通運輸規劃、教育銜接與青少年支持系統上的不足，相關政策橫跨教育、交通、警政與社政等多個部會，但缺乏整體性的統籌與推動，導致第一線實務無法有效串聯執行。她將推動跨部會協作機制，檢視道安講習、罰鍰制度與青少年交通安全教育的落差，要求增加偏鄉公共運輸與學校交通安全教育資源，讓孩子們不用在生活與風險間抉擇。

