【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】在阿里山鄉群山環抱的樂野（Lalauya）部落，一場溫暖的健康革命正翻轉著偏鄉學童的未來。教育部日前揭曉114學年度全國口腔保健績優學校成績，嘉義縣立阿里山國民中小學國小部從全國眾多優秀學校中脫穎而出，一舉榮獲「口腔保健績優學校特優第一名」及「口腔保健前後測成效評價成果報告特優第一名」，雙雙勇奪全國最高榮譽。

▲偏鄉健康教育典範，阿里山勇摘全國雙冠。

這項耀眼的全國標竿成果，凝聚在獲獎的報告題目中：「拉拉吾牙･從齒幸氟～偏鄉校園設置牙科診療室及口腔保健多元介入策略成效之探究」。這不僅是一份學術實證報告，更記錄了學校如何結合各界愛心，在校園內建立起守護部落孩子的健康燈塔。

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縣府教育處長李美華得知喜訊後，感性地表示：「這項全國雙料第一的殊榮，不僅是阿里山國中小的榮耀，更為全國偏鄉健康教育樹立了劃時代的典範。縣長翁章梁一直把偏鄉孩子的健康放在心上，地理的距離不該成為健康權益的阻礙。阿里山國中小用愛突破限制，將潔牙融入美麗的鄒族文化，看著孩子們從此展現充滿自信、唇紅齒白的笑容，這就是嘉義縣推動『健康促進學校』最溫暖、最動人的核心價值。」

教育處體育保健科長黃宏鼎指出：「阿里山國中小的成功，展現了『數據會說話、政策有溫度』的全國指標風範。學校不僅早餐後及午餐後潔牙執行率達到百分之百，更透過系統化的前後測成效評價，精準精進衛教策略。期許未來能將這套融合『在地文化、社區協作、實證數據』的成功模式轉化為教學指引，推廣至全縣偏鄉各級學校，建構更完善的校園健康支持網絡，讓每位嘉義囝仔都能擁有健康、幸福的起跑點。」

健康促進中央輔導委員黃俊豪說：「阿里山國中小深耕山林，深知偏鄉推動口腔保健的不易，因此逐步建立起全校與家庭共同參與的推動模式。師生每日落實改良督導式潔牙，高年級學生更熟練地操作牙線。最溫馨的是，學校將健康教育融入文化認同，結合鄒語課程發展出『鄒語潔牙歌』，讓孩子們在吟唱母語的歌聲中，一邊舞動牙刷，一邊傳承文化，讓健康好習慣在部落裡扎根。」

阿里山國中小梁俊彥校長充滿謝意地表示：「偏鄉學校要推動健康促進，最大的挑戰在於醫療資源的可近性，以及如何喚起家庭的共鳴。回首這條路，充滿了跨界大愛的溫暖支持。我們特別感謝衛福部中央健保署南區業務組的鼎力媒合，以及第一銀行文教基金會、中華民國牙醫師公會全國聯合會、嘉義縣牙醫師公會與台灣口腔照護協會…等夥伴們的無私奉獻。因為有國家政策的支持與醫界、民間的攜手，才能在113年為學校增設專屬的牙科診療室，讓執業牙醫師定期上山，把頂級醫療直接送到孩子身邊。這個全國雙料特優第一名，是大家用愛與日常的堅持換來的，這份溫暖的榮譽屬於所有守護這片山林的夥伴！」

負責計畫執行、陪伴孩子們走過每一階段的鄭潔主任、陽麗華組長、蘇雅琪組長與詹令后護理師，提起推動過程的點滴時，語帶溫柔地分享：「要建立一個習慣，家庭的參與很重要。這份報告背後，是我們走入部落、舉辦親子潔牙、推動『全家一起看牙醫』的深刻腳印。當學生未治療齲齒率從27.27%大幅下降至4.55%，連續三年複檢率都達到100%時，我們看見孩子們牙齒潔白了、笑容變燦爛了，這些改變的發生，比得獎更珍貴。我們會帶著這份肯定，繼續守護阿里山孩子們的健康。」

阿里山國中小強調，獲得全國雙料冠軍不是終點，而是一個承載更多責任的起點。未來，學校將持續深化這份「從齒開始」的幸福承諾，緊密結合教育、醫療、家庭與社區的力量，讓阿里山的經驗走向全國，陪伴每一個孩子在充滿愛的健康支持環境中，健康、自信地茁壯。