▲「偏鄉傳愛・布布相挺」第三年，仁愛鄉公所攜手企業捐贈千箱尿布溫暖偏鄉。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】南投縣仁愛鄉公所於19日在仁愛鄉農會五岳巴萊館4樓綜合會議廳舉辦「114年『偏鄉傳愛・布布相挺』愛心尿布捐贈儀式」，活動在春陽史努櫻教會詩班溫馨的詩歌祝福中揭開序幕，現場洋溢關懷與感恩的氛圍。

▲南投縣仁愛鄉公所於19日在仁愛鄉農會五岳巴萊館4樓綜合會議廳舉辦「114年『偏鄉傳愛・布布相挺』愛心尿布捐贈儀式」。

長期投入公益行動的台北「龍星國際集團」，在執行董事葉士豪先生的帶領下，持續關注偏鄉弱勢需求。葉士豪先生的表妹許小姐服務於仁愛鄉農會，因而促成此次善緣，葉士豪董事特地前來仁愛鄉，拜會仁愛鄉農會總幹事戴錦稔及南投縣議員林庭秝，表達企業願意投入資源、關懷偏鄉弱勢的心意。經地方實務需求評估後，指出仁愛鄉內部分弱勢族群多為重度或極重度失能者，日常生活如進食、沐浴、如廁皆須仰賴他人協助，成人紙尿褲與看護墊等醫療看護用品需求極為迫切，遂建議以此作為公益捐贈方向。

廣告 廣告

▲活動在春陽史努櫻教會詩班溫馨的詩歌祝福中揭開序幕。

「偏鄉傳愛・布布相挺」尿布捐贈行動自112年由葉士豪執行董事發起、仁愛鄉農會執行，113年起更號召多家企業友人共同參與，擴大捐贈規模與受惠對象。今年邁入第三年，為提升資源發放效率並擴及更多鄉民，在農會與公所合作下，自今年起改由仁愛鄉公所主辦，整合公所與農會的行政能量，讓愛心資源更快速、更全面送達需要的家庭。

本次捐贈嘉惠仁愛鄉16村、約152位弱勢長者，提供成人尿布及看護墊等醫療用品，實質減輕家屬在長期照護上的經濟負擔，協助弱勢家庭穩定日常生活。參與今年度捐贈的企業與單位包括：龍星國際集團、藤貿易股份有限公司、綠億科技股份有限公司、協瑞有限公司、則宥興業有限公司、財團法人義芳慈善基金會、公益國際開發股份有限公司、引望國際旅行社股份有限公司等，共同捐贈約1,000箱尿布與看護墊，並將分批送達。

仁愛鄉鄉長江子信表示，公部門資源有限，民間善心無窮，感謝企業界以實際行動支持偏鄉，讓成人尿布與看護墊等生活必需品送到最需要的角落，為弱勢家庭帶來即時而實在的幫助。仁愛鄉農會總幹事戴錦稔也感謝各企業持續投入，讓愛心得以延續，不僅溫暖長者的生活，也對其家屬的經濟狀況提供實質助益。南投縣議員林庭秝則表示，自去年擴增捐贈對象與數量以來，已有更多弱勢族群獲得協助，地方族人深受感動，並期盼這份善的力量能持續在偏鄉扎根、擴散。