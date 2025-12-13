偏鄉和平國中校慶 到科博館辦成果展服務學習

和平國中七十人的偏鄉迷你小校，建校五十八週年，學校創新突破校慶形式，移地至國立自然科學博物館前廣場舉行。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市和平國中全校教職員生僅約七十人的偏鄉迷你小校。適逢建校 五十八週年，學校創新突破校慶形式，十三日移地至國立自然科學博物館前廣場，以參與台中市「實驗教育成果展」的形式，辦理熱鬧有人氣的校慶活動。

和平國中承辦教育局「實驗教育成果展」，全校教職員擔任工作人員。全市實驗教育學校、機構、團體與個人自學等報名參展，多達十七個單位、三十三個攤位。

會場邀請十九組表演者參與，以動靜態不同方式展出，搭配各攤位闖關集點贈送三百份紀念品。

和平國中校慶以實驗教育成果展為主場，最受矚目的開幕與閉幕儀式，和平國中的泰雅舞蹈展演揭開序幕與畫下句點。

舞蹈是該校文化實驗課程的重要核心，學生以優雅又充滿力量的舞碼展現原住民族文化之美，象徵學校長期推動文化教育的成果。

該校的展示攤位同時規劃食農教育、狩獵文化、織布編織、泰雅樂舞等文化課程體驗，學生示範與講解，吸引許多民眾熱情參與，展現偏鄉孩子深厚的學習成果與文化素養。

另外將服務學習及每年一度的族服日融入校慶活動，師生穿著泰雅族傳統服裝，展場協助布置清潔、導引民眾闖關，將在校所學延伸至公共場域，體會責任、合作、社會參與，及原住民文化自信的重要價值。