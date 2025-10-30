偏鄉孩童資源匱乏 台電台中區處挹注餐費助成長

台電台中區處響應鐵山國小「免費營養午餐供應計畫」，致贈愛心捐款四萬元，協助辦理免費營養午餐。





台電台中區處秉持著回饋社會、照顧弱勢的精神，持續多年不間斷地給予許多弱勢團體關懷與協助！今（30）日上午，台電台中區處顏錦義處長帶領台中區處同仁及志工前往位於外埔偏鄉地區的鐵山國小，致贈台電的愛心捐款四萬元，響應學校的「免費營養午餐供應計畫」，希望協助學校辦理免費營養午餐，為照顧地方學子略盡棉薄之力！顏處長也接受鐵山國小校長陳克韋致贈感謝狀，希望能夠藉此活動號召更多在地企業一起來關心學童的成長。

鐵山國小自112年起發起免費營養午餐供應計畫，招募在地企業共同捐助營養午餐。

台電台中區處顏錦義處長在經由台電服務同仁得知位處台中區處服務轄區的外埔鐵山國小，全校學生不到百人，其中還有不少是家中經濟弱勢的學童，有部分家庭甚至連孩童每月的營養午餐經費都難以負擔，在得知學校有「免費營養午餐供應計畫」後，便立刻請同仁主動聯繫校方，響應此項愛心活動，希望能夠讓這些孩童在成長過程中擁有足夠的營養，進而健康成長、專心學習，一方面減輕學童家庭壓力，更讓學童能在充滿愛心的校園學習環境裡快樂學習成長。

鐵山國小校長陳克韋表示，鐵山國小全校60名學童中，有高達3成來自受扶助的中低收入家庭，目前營養午餐每餐3菜一湯，餐費為62元，以每月吃20餐計算就要1240元，校方採取月收制，若家中同時有2、3名孩童要出餐費，對受扶助家庭而言，每月的費用的確會有壓力；因此自112年起發起了免費營養午餐供應計畫，招募在地企業共同捐助營養午餐。

此外，陳克韋更進一步表示，校方為了打造更優質的學習環境的努力，提升「就地在學率」，將本地的子女留在當地讀書，教師們更會自發性在課後時間協助課業落後的學童下，努力爭取經費，強化硬體設備充實優良的學習環境。

在今日的致贈活動後，陳校長也特別邀請台電同仁與學生一起共餐，當台電志工跟學童們共同享用營養午餐時，看到學童開心吃飯笑臉，也讓這些一同來辦理捐贈活動的台電同仁們備感欣慰。

