偏鄉學生首當其衝！預算卡關衝擊TPASS 台東縣府：墊付最多到6月

台東TPASS是偏鄉便宜的通勤工具，若中央總預算沒通過，最多撐到6月就要停辦。(記者黃明堂攝)

〔記者黃明堂／台東報導〕中央總預算案在立法院陷入僵局，引發地方政府對於通勤月票TPASS經費斷炊的疑慮。台東縣政府對此表示，目前中央先前的預撥款項尚能支應計畫運行，預計可支撐至2月，若中央未再撥補，縣府墊付最多可再多支撐3到4個月，再沒有，就只能喊卡。縣議員黃治維說，台東TPASS最大使用族群是偏鄉學生，立院應儘速通過總預算，以免偏鄉學生受害。

根據台東縣政府統計，目前台東299元TPASS月票方案每個月穩定賣出約1500至1600套，已成為不少通勤族依賴的交通誘因。該計畫一年的總經費約在兩、三千萬元之間，經費比例原定為中央補助95%、地方負擔5%，但因台東方案價格低於票價三折，票差差額需由縣府自行吸收，因此實際結算後，台東縣府負擔比例約占12%，中央則負擔88%。

廣告 廣告

針對立法院預算遲未通過，交通處交通管理科科長劉奇朋指出，縣府內部已進行初步討論並研擬因應方案。若中央政策確定會持續推動，僅是因預算程序導致撥款延遲，縣府將考慮先行撥付地方經費來補貼票差，屆時預計可再多支撐3到4個月，確保政策不中斷。

然而，劉奇朋也坦言，TPASS基本上是配合中央政策的專案計畫，若中央預算最終未能過關導致計畫終止，縣府目前並無獨自承接該計畫的規劃，屆時TPASS恐將隨之退場。

台東縣議員黃治維指出，台東TPASS目前主要的受惠對象為往返各偏鄉與市區之間的學生族群，他們仰賴此月票搭乘公車或客運通勤，因此TPASS對學生的交通負擔減輕尤為重要，呼籲立院應儘速通過中央總預算，以維持原有族群的福利。

此外，黃治維認為目前TPASS應開通更多用途，例如連結U-bike或其他交通運輸工具，增加使用的便利性，才能真正發揮政策效益，但延伸使用的前提，仍是中央總預算要先通過。

【看原文連結】

更多自由時報報導

立院藍白卡中央總預算TPASS補助未到位 桃竹苗學生通勤族受害最多

藍白卡總預算！TPASS補助受阻 澎湖縣車管處先行墊付

中共想過斬首台灣總統？「1神器」讓解放軍「根本斬首不了」

中央預算卡關TPASS經費恐斷炊 台南僅能撐1個月

