偏鄉學童搭閱讀公益專車 高市圖攜手樂高讓城市書展更有愛

2025 高雄城市書展盛大開展，高雄市立圖書館今年再度推動「知識接駁－偏鄉公益閱讀專車」，在企業與民間力量的支持下，協助偏鄉及小校學童跨越距離限制，親自走進年度最大閱讀盛事。樂高®台灣今年不僅捐贈 1,200 組積木盒，更在總館打造「2025 Build To Give 樂高®愛心步步拼」互動區，讓書展首日就充滿創意與童趣。溪埔國小、岡山國小灣裡分校及五色鳥慈愛學堂的孩子們也在公益專車接送下順利抵達，以最直接的方式感受閱讀的力量。

↑圖說：學童自由探索圖書館國際繪本中心。（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

文化局長王文翠表示，偏鄉學童要親臨城市書展並不容易，但公益閱讀專車的啟動讓「閱讀無距離」不再只是口號，而是把愛與希望送到孩子面前的重要行動。她強調，結合樂高積木的創意體驗，更讓書展成為孩子開眼界、啟發想像的新起點。

↑圖說：學童首次接觸AR互動遊戲，專注體驗新科技，現場氣氛熱烈。（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

樂高®台灣區總經理黃小瑩指出，捐贈的 1,200 組積木將陸續送往偏鄉學校，希望透過「玩中學、學中玩」，讓孩子在探索閱讀與創作的過程中找到勇氣、快樂與想像力。她也感謝高市府與高市圖的合作，讓更多孩子能以積木拼出自己的夢想。

↑圖說：樂高®積木一同攜手陪伴更多孩子用積木拼出夢想的模樣（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

高市圖館長李金鴦表示，樂高®的加入讓書展不只是展書的空間，更成為閱讀與創意的匯聚點，為偏鄉學童與市民打造更全面的文化體驗。她也感謝臺灣港務公司、黑熊學院及各界善心人士的支援，讓一班班滿載期待的閱讀專車得以啟程，帶領偏鄉孩子走進閱讀、故事與文化現場。

↑圖說：「公益閱讀專車」計畫結合樂高®積木的創意體驗，讓孩子得以「走出校園、走進書展」（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

高市圖指出，書展期間將陸續安排更多偏鄉學童進館參觀，並持續與樂高®台灣合作，把創意資源導入偏鄉圖書分館的推廣活動，讓閱讀的種子在更多角落萌芽。未來高市圖將持續串聯企業與社會力量，讓「公益閱讀專車」成為推動閱讀平權的長期工程，使更多孩子能走進書展、親近文化，讓偏鄉教育持續被看見、被支持。

2025 高雄城市書展現已開放，民眾於 11/22、11/23、11/29、11/30 週末期間，於總館自助借書機借閱 5 本書並憑收據，即可在 B1 繪本廣場體驗樂高積木創作，更多資訊可上書展官網查詢。

