偏鄉學童體驗跨域劇場魅力 高雄新古典室內樂團台東藝術節閉幕演出
[Newtalk新聞] 為推動藝術教育向下扎根，並促進城鄉文化資源共享，台東縣政府㩦手新古典室內樂團，日前舉辦2025台東藝術節-聲景音樂劇場「極境尋光-走進江賢二」，活動特別安排台東縣偏鄉地區學童入場觀賞，讓孩子們能親身走進劇場，感受專業藝術演出的魅力。
11月1日晚間在台東藝文中心演藝廳圓滿落幕的「極境尋光-走進江賢二」，甫獲《2025美國謬斯設計大獎》最高榮譽鉑金獎肯定。由「2022高雄文藝獎」得主、跨域音樂藝術家陳欣宜以藝術家江賢二的作品為靈感構作，新古典室內樂團與許程崴製作舞團共同演出，舞台設計特別力邀榮獲《2025 德國紅點年度最佳設計奬Best of the Best》首獎殊榮的建築師趙建銘跨域操刀，呈現超乎想像的光影變化，打造出一場結合聽覺與視覺的藝術饗宴。
藝術總監陳欣宜表示，在生命旅程與創作路途中，充滿著許多重要的啟發者，而江賢二對藝術創作的堅持與渴望突破，儼然成為她在跨領域創作中的那道光，匯聚不同領域創作者共同探索藝術極境的力量。這次活動吸引各地慕名前來的觀眾，成功串聯台東文化觀光能量，展現「藝術帶動城市」的強大效益，藝術家江賢二、公益平台董事長嚴長壽亦到場支持。
台東縣教育處特別邀請忠孝國小、初來國小、太平國小及卑南國小共計144位親師生參與觀賞，另有藝術與人文教育輔導團教師一同入場，希望透過親眼見證與親身體驗，啟發學生的藝術感受力與創造力。學生代表則穿著族服、棒球裝等富含地方特色的服飾於藝文中心大廳合影，展現台東多元族群文化與青春活力。
當日晚間由台東縣長饒慶鈴由教育處長蔡美瑤陪同到場，並代表縣府頒發感謝狀，致詞時也特別感謝新古典室內樂團的用心及各界企業與單位對教育與藝文推廣的支持，使偏鄉孩子能夠接觸多元藝術形式，開拓文化視野。縣府表示，透過與藝文團隊的合作，不僅讓偏鄉學童有機會走入專業劇場，也期盼培養孩子們對藝術的興趣與欣賞能力，持續深化台東在地的藝文教育能量，讓藝術成為孩子們探索世界的窗口。
更多Newtalk新聞報導
新任波蘭駐台代表拜會黃偉哲 共盼城市交流帶動台波關係蓬勃發展
陳以信推港市合作 安平建摩天輪成為城市經濟新引擎
其他人也在看
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、台中綠美圖、台灣科學節、草嶺古道芒花季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有台北白晝之夜、台中市民野餐日、新社花海、新北歡樂耶誕城、台灣科學節、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君、台中綠美圖、台北溫泉季、芒花、甜根子草...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 天前
賞楓秘境！日本東京人文秋日三大必去景點
[Newtalk新聞] 日本首都東京不僅以繁華的都會風景著稱，秋季更搖身一變，成為紅葉與文化體驗交織的城市舞台。每年11月中旬至下旬，楓葉自郊山蔓延至庭園與古寺，呈現專屬於東京的繽紛秋色。本篇結合都內賞楓、歷史文化美食體驗等一日遊，整理三大東京秋季賞楓活動，邀旅人走進東京獨有的錦秋魅力。 小石川後樂園 享受恬靜秋日大景 位於文京區的小石川後樂園，是江戶時代初期所建的代表性回遊式庭園。以融合中國風格意匠而聞名。每年11月中下旬至12月上旬間，約有500株楓樹相繼染紅，池畔倒映鮮豔秋色，構成恬靜深邃的秋日景致。園內受歡迎的拍攝點包括紅葉林、丸屋周邊及內庭等區域，其中大泉水南側，周邊楓葉特別豔麗，氣勢尤為壯觀。 11月22日至12月7日期間，園內將舉辦「樂享深山紅葉」特別活動，安排寶生流能樂與江戶太神樂等傳統藝能演出，豐富園內古典風雅的氣氛，體驗東京獨有的”楓情雅韻”。 地點坐落於東京都內，交通方便，適合安排半日遊，或來趟即興的城市散步。在古典美景與楓紅交織之中，度過靜雅的秋日時光。 地址：東京都文京区後楽1-6-6開園時間：上午9時～下午5時（需在下午4時30分前入園）※特殊活動期間可能會新頭殼 ・ 8 小時前
守護東北角19年 瑞芳醫師麥可獲醫療特殊奉獻獎
新北市政府今（2日）舉辦第13屆醫療公益獎頒獎典禮，市長侯友宜表揚3家永續醫院及25位在醫療照護、防疫推動、社區服務等醫事人員。其中獲醫療特殊奉獻獎的瑞芳區公所醫師兼主任麥可，他19年來肩負東北角地區醫療救護重責大任，確保偏鄉民眾、遊客生命安全。麥可說「醫者仁心，濟世為懷」，時常提醒自己，要以同理心自由時報 ・ 1 天前
台北白晝之夜 湧50萬人潮
記者王誌成∕台北報導 台北市政府文化局二日表示，主辦的《二０二五台北白晝之夜》圓滿落…中華日報 ・ 23 小時前
「粉紅超跑」白沙屯媽祖繞境隨香信女突暈眩 板橋警速疏導人群協助送醫
即時中心／綜合報導「粉紅超跑」暌違多年再度駕臨新北！苗栗拱天宮白沙屯媽祖祈安賜福贊境活動在昨（1）日下午正式「入轄」板橋地區，不過晚間一名陳姓女香客不明原因突暈眩，板橋警分局獲報後，立即指派遶境勤務人員趕往現場並協助疏導人群，協調救護車抵達進行現場處理，以確保女香客安全。板橋警分局在昨日下午6時36分接獲報案，館前西路144號的白沙屯香客突然出現暈眩情況，立即指派遶境勤務人員迅速趕往現場並協助疏導人群。經現場確認為48歲的陳姓女士，因不明原因出現暈眩，但意識清楚。警方第一時間協調119救護車抵達，同時進行現場處理以確保陳女士的安全。警方第一時間協調119救護車抵達，同時進行現場處理以確保陳女士的安全。（圖／民視新聞翻攝）板橋分局強調，警方將全力維護活動秩序與道路安全，也感謝來自各地的信徒朋友的體諒與配合，共同營造安全、順暢的宗教慶典氛圍。原文出處：快新聞／「粉紅超跑」白沙屯媽祖繞境隨香信女突暈眩 板橋警速疏導人群協助送醫 更多民視新聞報導高市早苗與林信義合照讓中國氣噗噗 汪浩曝原因：怕見到台灣與世界互動公費流感+新冠疫苗開打！二階擴大年齡層 接種地點、對象一次看親身體驗綠能的便利！開辦低碳市集 黃偉哲：台南是台灣的光電城民視影音 ・ 1 天前
焢窯趣味回童年 西湖甘藷季熱鬧登場
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】一年一度的西湖甘藷產季1日上午在西湖鄉三湖村飛龍大橋旁農田盛大展開，今年活互傳媒 ・ 1 天前
「粉紅超跑」新北贊境尾聲 香燈腳開吃板橋美食
新北市 / 綜合報導 白沙屯媽祖為期三天新北贊境行程進入尾聲，信眾一路跟隨，現場人潮不斷。許多香燈腳順道開吃板橋在地美食，像是米粉、肉圓都受到民眾的喜愛，店家也表示，客源大概增加2到3成左右。長長的人龍，看不到隊伍的盡頭，鳳梨酥名店的外頭，擠的水洩不通，白沙屯媽祖贊境，來到最後一天，途中剛好經過板橋的鳳梨酥名店，一路跟隨著媽祖的香燈腳，找到機會來嚐鮮，直接變成帶貨行程，讓平常就熱賣的鳳梨酥，變得更難買。民眾表示排隊人潮，比中秋節還狂，煮米粉的聲音，不只如此，板橋的裕民街以及四維路，到處都是小吃店，許多北上的香腳燈，都特別來一趟了，當然少不了，開吃板橋在地美食，信眾說：「我們自己當地，苗栗的信眾跟信徒，這邊板橋當地有什麼好吃的，我們就會在這邊先用餐，吃到臭豆腐，香腸，包子。」熱呼呼的米粉湯，店裡頭人潮也是滿滿滿，米粉湯店老闆說：「全部從頭排到尾，(客人)多兩三倍有吧。」民眾說：「我們來找媽祖的，(讚嗎)，讚，比個讚，(好吃)。」彰化名產來到板橋也還是相當受歡迎，Q彈多汁的肉圓，工作人員在店裡招待著客人，忙到沒時間說話。民眾說：「在地的朋友介紹的，我們點了彰化肉圓，(吃起來怎麼樣)，好吃。」平常就有許多的固定客源，的炸雞店，也表示今天的人潮，確實變多。記者VS.炸雞店老闆娘說：「(最有名的)，三腳骨，雞柳，(客源有點增加)，對對對，還是有。」看來白沙屯媽祖，不但讓信眾一路追隨，更幫助提升，板橋的在地消費經濟。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
嘉市頂安宮百年古香路遶境 請城隍迎王爺祈福
觀音佛祖佛誕將至，嘉義市角仔寮頂安宮廟方今天展開迓觀音請城隍迎王爺「祈福招財平安遶境」百年古香路，迎請城隍爺及池府王爺遶境，守護地方，保境安民，現代少見的「男相」觀音佛祖神尊出巡，更吸引許多信眾觀看膜拜。頂安宮建廟於1872年（清朝同治11年），當時信眾稱為「觀音媽公厝」，並訂於每年農曆9月18日為自由時報 ・ 1 天前
台灣第一三共重陽送暖 攜手在地共創樂齡幸福
推動「樂齡動起來，健康跟著來」專案 以行動關懷長者身心健康 為迎接九九重陽佳節，台灣第一三共股份有限公司以實際行動傳遞溫暖與關懷，於10月29日及10月30日兩天分別前往新北市萬里瑪鋉公共托老中心與平溪十分公共托老中心舉辦「愛分享，心關懷」系列活動。今年活動主題為「樂齡動起來，健康跟著來」，以寓教於樂的方式帶領長者動起來，共同歡度節慶時光，實踐企業關懷偏鄉、回饋社會的承諾。 萬里場活動邀請20位長者與30位幼兒園師生一同參與，長幼共聚、笑聲不斷，現場洋溢著跨世代互動的溫馨氛圍。隔日於平溪舉行的活動則吸引逾50位長者熱情響應，志工與合作夥伴的投入支援，讓現場笑聲與溫情交織，氣氛熱絡又感人。 ▲台灣第一三共CSR活動在平溪十分公共托老中心進行公益健康衛教，提升長輩自我照護觀念。 結合專業力量 用心守護長者健康 身為跨國製藥企業的一員，台灣第一三共長期以創新藥物守護病患健康，同時關注大眾健康議題，並積極實踐企業社會責任（CSR），鼓勵員工以專業知識與熱忱投入社會服務。今年台灣第一三共再度與介惠基金會合作，以企業社會責任為本，持續關懷偏遠地區的長輩。在萬里瑪鋉公共托老中心，活動中安排公益衛教講健康醫療網 ・ 11 小時前
白沙屯媽祖贊境新北吸數十萬信徒朝聖 警出動空拍機監控3日零治安事件
新北警局表示，整個勤務執行秉持機動調度、彈性應變的原則，並動用空拍機全程即時掌控人潮，隨時依照交通狀況落實橫向聯繫與即時通報交通局公車改道與道路封閉管制作為，必要時更彈性規劃以「行人徒步區」方式優先保障信眾與市民的安全。尤其民眾隨機排隊「鑽轎腳」活動熱烈...CTWANT ・ 23 小時前
心語碼 AI互動 x 首度雙平台180度花火環繞 2025台灣大哥大日月潭花火音樂嘉年華
【記者 謝雅情／南投 報導】交通部觀光署日月潭國家風景區管理處與台灣大哥大攜手舉辦的「日月潭花火音樂嘉年華」已台灣好報 ・ 1 天前
比跨年還誇張！萬聖節「30萬人擠爆高雄衛武營」
高雄萬聖節活動「喂！武營來搞怪」自10月31日起於衛武營戶外廣場展開，現場22公尺巨型南瓜搭配360度光影秀，相當吸睛。市長陳其邁1日特別裝扮成工作人員的造型與民同樂，他指出，一整天湧入30萬人次，晚上遊行最高潮近7萬人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
跳水／史上最糗！中國全運會跳水選手「垂直落水」吞0分
體育中心／李明融報導中國全運會近日盛大展開，當中奧運跳水冠軍全紅嬋再現「水花消失術」奪冠成為最大焦點，然而跳水項目還是出現超糗一幕，今天（3日）舉行男子團體3公尺跳板比賽中，代表山西隊出賽的趙冬與陳敬煒在第二跳時出現重大失誤，趙冬因走板踏偏未能起跳，身體垂直落入水面，最終該動作被判「0分」，也是本屆全運會跳水項目第一個零分成績。FTV Sports ・ 2 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 8 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 9 小時前
世界大賽／「威脅打斷我的腿」 藍鳥錯失封王！球迷崩潰怪他沒跑再見分
世界大賽G7峰迴路轉，最終由道奇摘下冠軍完成連霸，賽後外媒分析藍鳥錯失奪冠的原因，其中9局下三壘跑者凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）未能跑回再見分的一球更是被放大討論，甚至還被球迷用惡意的言語攻擊。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
43歲存到2千萬退休，60歲才發現錢不夠用！他從民生社區搬到淡水嘆：退休開銷比想像多
原本以為是一段美好的提早退休故事，結局卻不是這樣，讓人心頭一驚。司機大哥快60歲了，以前是開公司，做國際貿易的。我笑著說：「原來是假日無聊出來跑車的老闆，您退休出來晃晃嗎？」 司機大哥說：「退休？我43歲那年就退休了。以前很忙，一年總有半年以上的時間在國外飛來飛去。我搭飛機應該超過1千次，老天保佑，沒有坐到飛機掉下來的。那時候我賺到身上有2400萬，覺得夠了，就收手了，也沒有繼續工作。」Yahoo奇摩房地產 ・ 12 小時前
女子求警送醫 卻被送到「精神病院」關8天7夜還被綁起來毆打
屏東一間民宿的柯姓女管家日前因為身體不舒服，走路到就近的墾丁派出所求助警察將她送醫，女子告知警方說自己有神經痛的病史，後來就昏倒了。救護車將她送到精神專科迦樂醫院，她被餵食鎮定藥物，還被院方人員綁住手腳並且毆打，被關了整整8天7夜。最後是民宿的老闆張先生報案柯女失蹤才找到她的下落，現在柯女驗傷，表示要對這天7夜受到的折磨提出告訴。鏡報 ・ 10 小時前
粿粿自白"買網軍洗文"被抓包 網諷:花千元省千萬
生活中心／綜合報導 藝人粿粿與王子邱勝翊得婚外情風波持續延燒。昨天（1日）粿粿PO影片坦承和王子出現逾矩行為，但卻反控老公范姜彥豐向他追討鉅額離婚費。隨後社群平台竟然出現大量網軍發文附和粿粿，不只發文內容一模一樣，甚至爆出一篇文1000元的價碼，再度遭到網友炎上。另外，由於負面輿論不斷，今年初粿王二人共同合作的品牌，也緊急進行切割。民視 ・ 1 天前
王子「偷吃粿粿」毀形象...網湧他5年前「顧粿」片朝聖 驚嘆：時空旅人
范姜彥豐跟粿粿近來婚變消息頻傳，沒想到日前他無預警開撕女方婚內出軌，對象還是男星王子，對此，王子也在第一時間道歉，認了「超過朋友應有的界線」，不過他強調自己並不是破壞家庭關係的人，事件至今仍不斷延燒，然而網紅「RJ廉傑克曼」（阿傑）5年前在台語小教室中解釋「顧粿」意思的影片，如今也因為粿粿跟王子事件，引來大批網友朝聖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前