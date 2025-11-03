偏鄉學童體驗跨域劇場魅力 高雄新古典室內樂團台東藝術節閉幕演出

台東藝術節-聲景音樂劇場「極境尋光-走進江賢二」，新古典室內樂團與許程崴製作舞團共同演出，舞台設計力邀《2025 德國紅點年度最佳設計奬 Best of the Best》得主建築師趙建銘跨域操刀。 圖：新古典室內樂團/提供

[Newtalk新聞] 為推動藝術教育向下扎根，並促進城鄉文化資源共享，台東縣政府㩦手新古典室內樂團，日前舉辦2025台東藝術節-聲景音樂劇場「極境尋光-走進江賢二」，活動特別安排台東縣偏鄉地區學童入場觀賞，讓孩子們能親身走進劇場，感受專業藝術演出的魅力。

11月1日晚間在台東藝文中心演藝廳圓滿落幕的「極境尋光-走進江賢二」，甫獲《2025美國謬斯設計大獎》最高榮譽鉑金獎肯定。由「2022高雄文藝獎」得主、跨域音樂藝術家陳欣宜以藝術家江賢二的作品為靈感構作，新古典室內樂團與許程崴製作舞團共同演出，舞台設計特別力邀榮獲《2025 德國紅點年度最佳設計奬Best of the Best》首獎殊榮的建築師趙建銘跨域操刀，呈現超乎想像的光影變化，打造出一場結合聽覺與視覺的藝術饗宴。

藝術總監陳欣宜表示，在生命旅程與創作路途中，充滿著許多重要的啟發者，而江賢二對藝術創作的堅持與渴望突破，儼然成為她在跨領域創作中的那道光，匯聚不同領域創作者共同探索藝術極境的力量。這次活動吸引各地慕名前來的觀眾，成功串聯台東文化觀光能量，展現「藝術帶動城市」的強大效益，藝術家江賢二、公益平台董事長嚴長壽亦到場支持。

台東縣教育處特別邀請忠孝國小、初來國小、太平國小及卑南國小共計144位親師生參與觀賞，另有藝術與人文教育輔導團教師一同入場，希望透過親眼見證與親身體驗，啟發學生的藝術感受力與創造力。學生代表則穿著族服、棒球裝等富含地方特色的服飾於藝文中心大廳合影，展現台東多元族群文化與青春活力。

當日晚間由台東縣長饒慶鈴由教育處長蔡美瑤陪同到場，並代表縣府頒發感謝狀，致詞時也特別感謝新古典室內樂團的用心及各界企業與單位對教育與藝文推廣的支持，使偏鄉孩子能夠接觸多元藝術形式，開拓文化視野。縣府表示，透過與藝文團隊的合作，不僅讓偏鄉學童有機會走入專業劇場，也期盼培養孩子們對藝術的興趣與欣賞能力，持續深化台東在地的藝文教育能量，讓藝術成為孩子們探索世界的窗口。

藝術總監陳欣宜(前)與新古典室內樂團謝幕。 圖：新古典室內樂團/提供

饒慶鈴(後排左)代表台東縣府頒發感謝狀。 圖：新古典室內樂團/提供