偏鄉小學大奇蹟！新屋笨港國小18童挑戰鄉土歌謠比賽勇奪3冠

笨港國小以僅18位團員的陣容，勇奪三個組別的優等第一名。圖：教育局提供

在桃園市新屋區永安漁港的海邊，有一所與海洋為鄰的客語生活學校笨港國小。這所含幼兒園在內，師生加起來不到一百人的偏鄉小學，卻在桃園市114學年度鄉土歌謠比賽中締造了動人紀錄，以僅18位團員的陣容，勇奪「東南亞語系類」、「台灣客語系類」、「台灣台語及馬祖語系類」三個組別的優等第一名，為偏鄉教育寫下驕傲的一頁。

笨港國小合唱團成立於2018年，是學校推動美感教育與多元文化的重要實踐。圖：教育局提供

笨港國小合唱團成立於2018年，是學校推動美感教育與多元文化的重要實踐。指揮老師林雅欣回憶，孩子們從一開始怯生生地開口，到如今能自信地詮釋三種語言的歌謠，不僅學會歌唱，更學會如何相信自己。在排練教室裡，雖然沒有最完美的條件，但有最真誠的聲音。透過不間斷地努力，孩子們成功唱出遠大的世界觀。

此次比賽，孩子們挑戰三種不同語系的鄉土歌謠。其中最具挑戰性的，是「東南亞語系組」的馬來民謠〈Wau Bulan（月亮風箏）〉以無伴奏形式演出，節奏自由、語音細膩，完全依靠默契與精準的聽力來維持音準。更特別的是，這是他們第一次以盤腿坐姿演唱，一邊唱一邊記動作，還得同時掌握節奏，對年紀尚小的他們而言極具挑戰。即便如此，他們從不放棄，反覆聽老師錄音、對照影片，一句一句地修正，只為讓每一個音與動作都更貼近完美。

林雅欣說，「我們不只停在熟悉的範圍裡，而是一步步跨出去，挑戰那些超過自己能力的曲目。或許還不夠完美，但那正是成長最真實的樣子。」練習期間，孩子們要同時掌握三種語言的發音與文化背景。初期，陌生的語言讓他們跌跌撞撞，但他們始終不輕言放棄。放學後的教室裡，總能聽見一群孩子專注又稚嫩的歌聲，那份堅持，也感動了所有老師與家長。

比賽當天，18位團員從早到晚連續上場演唱了三次。當獲得三項第一名的消息陸續傳來時，孩子們從難以置信到開心尖叫，再到紅著眼睛靜靜落淚。「我永遠不會忘記這一天。」一位六年級的團員紅著眼眶說，那一句話，成為孩子們努力訓練最真實的註腳。

笨港國小的選手沒有成套的華服，也沒有人數眾多、層層堆疊的超滿和聲，但有最純粹的童聲與最真誠的情感，在舞台上閃閃發光。笨港國小校長張振松感性地說，「感謝教育局長期關注偏鄉教育與美感扎根，讓我們有機會在海風中種下音樂的種子。偏鄉的孩子雖然起點不同，仍用努力讓世界聽見他們的聲音。」

桃園市近年積極推動「美感教育扎根」與「母語教育深化」計畫，鼓勵學校以在地文化為主軸開展多元課程。笨港國小的成果正是一個縮影，在有限的資源中，老師與孩子攜手，讓藝術不只是表演，更是生命教育的一部分。在海風的陪伴下，孩子們用最純真的歌聲，唱出了偏鄉的希望與驕傲，也為桃園教育寫下閃亮的一頁。笨港國小強調，教育的價值，不在舞台的大小，而在每一個孩子勇敢發聲的瞬間。

