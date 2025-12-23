偏鄉小校震撼全國！花蓮中城國小黑客松奪金 打敗全台菁英

(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/花蓮報導】在全國學生菁英齊聚、競爭空前激烈的科技競賽舞台上，來自花蓮的偏鄉小校一舉震撼全場！「2025 PBL-STEM+AICT 數位跨域－創意創新運算思維學生黑客松」於12月12日在國立高雄師範大學盛大登場，花蓮縣中城國小在全國眾多參賽隊伍中脫穎而出，勇奪國小組最高榮譽——金獎，為花蓮科技教育再寫亮眼新頁。

本項競賽為教育部推動「PBL-STEM+AICT 跨域統整智慧學習計畫」的重要年度指標賽事，歷經層層選拔、關卡嚴謹，集結全台具備運算思維、程式設計與跨域應用能力的頂尖學生團隊。賽事難度與專業度逐年攀升，被視為國內學生科技實作能力的試金石。

代表花蓮縣出賽的中城國小團隊，由學生胡郁森、藍祺安組成，在姜宜禎老師長期扎實培訓與細心指導下，面對來自六都與各縣市強勁對手，臨場發揮穩健、思維清晰，作品展現高度整合運算思維、程式應用與創新設計能力，最終獲得評審一致肯定，成功站上全國之巔。

能在高手如雲的全國性黑客松競賽中奪金，不僅難能可貴，更打破「資源決定表現」的刻板印象，充分展現花蓮偏鄉學校在科技教育長期深耕下所累積的深厚實力，也證明只要方向正確、教學到位，孩子就能在全國舞台上發光發熱。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府持續推動資訊與生活科技教育，並結合 PBL 教學模式，引導學生從真實生活議題出發，培養邏輯思考、問題解決與創新應用能力。此次競賽中，學生主動對應聯合國永續發展目標（SDGs）進行探究，善用人工智慧與資料分析工具，將科技化為解決問題的關鍵方法，具體展現「學用合一」的教育成果。

徐縣長強調，這座金獎不只是學生的榮耀，更是花蓮科技教育向前邁進的重要里程碑。縣府未來將持續加大對運算思維與 AI 教育的支持力度，鼓勵更多學校與學生參與全國性競賽與實作歷程，培育具備科技素養、創新能力與國際視野的下一代人才。