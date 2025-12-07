偏鄉就醫不再難！彰基推動雲端照護 強化COPD、氣喘整合照護

今年COPD與 氣喘聯合病友會主題「守護呼吸健康，拍出自信，活出精彩」，結合健康教育、數位工具，內容輕鬆、有趣又實用。圖／彰基醫院提供





COVID-19 疫情後，慢性呼吸道疾病患者面臨更高感染與重症風險，對長期追蹤與醫療支持的需求更加凸顯。為提升偏鄉及行動不便者的就醫便利性，彰化基督教醫學中心胸腔內科近年積極推動遠距醫療服務，並結合院方舉辦的「2025 COPD × 氣喘聯合病友會」，打造線上線下整合的呼吸健康照護模式。

胸腔內科林俊維醫師推動「彰基_肺阻塞．勇健肺」與「彰基-氣喘照護・免擱喘」LINE 官方群組，提供症狀諮詢、用藥指導與衛教資訊，使病友不必舟車勞頓即可獲得醫療建議。平台並整合 CAT、mMRC、ACT 等自我評估量表，協助病友定期檢視病況，讓醫師能迅速掌握變化並及早介入。此外，群組也提供「7 分鐘活力健肺操」及多種吸入器操作影片，提高病友的運動量與用藥正確性。

韻律老師帶動病友及民眾齊跳樂齡伸展操活動筋骨。圖／彰基醫院提供

今年病友會以「守護呼吸健康，拍出自信，活出精彩」為主題，在彰基總院十樓梅監務禮拜堂舉行。胸腔內科主任林聖皓表示，冬季氣溫變化劇烈，是呼吸疾病急性惡化的高峰期，而正確使用吸入劑是控制病情最關鍵的一步，因此今年活動特別加入吸入劑拍攝練習，讓病友彼此觀摩並由醫療團隊給予指導。

活動內容包括疫苗新知講座、LINE 病友帳號啟用及吸入劑評分競賽。紀炳銓醫師說明，預防肺炎重症最有效的方法仍是接種疫苗，包含流感、新冠、肺炎鏈球菌及 RSV 四類疫苗，呼籲病友定期補強免疫力。全新病友 LINE 帳號則提供衛教影片、健康資訊、回診提醒及線上小測驗，讓病友在生活中也能持續獲得醫療支持。吸入劑使用競賽中，病友錄製操作影片，由醫師逐一評分並公開表揚表現優良者，藉此促進正確用藥技巧的養成。

病友陳小姐感謝彰基胸腔內科團隊對她的照顧，讓她從鬼門關被救出來。圖／彰基醫院提供

多位病友在現場分享個人經驗，包括透過復健與運動維持穩定病況者，也有曾因COVID-19 重症進入加護病房、甚至使用葉克膜後康復的病友，感謝彰基醫療團隊的專業照護與持續指導。

彰基副院長林慶雄表示，呼吸疾病照護必須延伸至病友的日常生活，教育及科技是提升自我管理能力的重要工具。雖然慢性下呼吸道疾病死亡率略有下降，但每年仍造成近 6,000 人死亡，提醒大眾不可輕忽。他期盼透過遠距照護與社群支持，讓病友真正「看得懂、用得上、做得到」，並在自我照護的道路上更加安心。此次病友會也鼓勵大家留下自信影像，象徵積極面對疾病、活出精彩人生。

林慶雄副院長（右3）帶領胸腔內科團隊讓慢性肺阻塞與氣喘病人得到最好的照顧。圖／彰基醫院提供

