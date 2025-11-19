偏鄉就醫不再難！ 0-4歲兒童專用醫療交通車在南彰化上路

康橋學校環島受傷學生顏同學康復後捐助50萬，彰基總院長再加碼150萬，捐二基偏鄉兒童醫療交通車，協助0–4歲弱勢兒童安全就醫。圖／彰基醫院提供





南彰化偏鄉交通不便，幼兒就醫往往仰賴家長騎機車載送，不僅舟車勞頓，更潛藏高度危險，尤其在二林、芳苑、大城、竹塘等地，幼兒因交通困難延誤就醫的情況時有所聞。今年4月，康橋國際學校顏姓學生在竹塘鄉發生嚴重車禍，經二林基督教醫院緊急搶救，再轉彰基治療後成功康復。為感謝醫護團隊及回饋社會，顏同學與家長捐出50萬元，彰基總院長陳穆寬再加碼150萬元，合計200萬元協助購置「兒童醫療專用交通車」，專為接送0-4歲偏鄉幼兒就醫使用。

前台中市衛生局長呂宗學教授表示，彰基推動0–4歲幼兒安全就醫交通政策，是台灣創舉，11月18日將成為劃時代的一天。圖／彰基醫院提供

彰基18日上午舉辦捐贈記者會，正式啟用這輛為幼兒量身打造的交通車。車內設有幼兒專用安全座椅、氧氣設備、醫療器材與輪椅升降裝置，兼具安全、無障礙與醫療需求，象徵彰基醫療體系將「行動關懷」深入偏鄉、走進家庭。

陳穆寬總院長表示，對弱勢家庭而言，一趟就醫的路往往充滿艱辛與無助，而這輛交通車正是彰基以行動實踐「健康平權」的重要里程碑。他強調，未來將持續加強偏鄉醫療與早療服務，確保每位孩子都能在健康照護上不被距離所阻隔。

陳穆寬總院長表示，醫療交通車象徵落實「以病人為中心」，為偏鄉弱勢家庭減輕就醫奔波，以行動回應社區需求。圖／彰基醫院提供

立委謝衣鳳指出，芳苑、二林、埤頭、竹塘、大城五鄉鎮共有13.3萬人，西醫師卻僅約100位，每萬人口僅7.5位，甚至低於部分離島地區。婦科、兒科更嚴重仰賴二林基督教醫院與彰基支援。她呼籲衛福部將二林基督教醫院列入116年度重點科別公費醫師服務名單，藉由公私協力改善南彰化醫療人力不足的困境。

立委陳秀寶也強調，縮短城鄉差距是公部門長期努力的目標，感謝彰基率先補足偏鄉幼兒就醫的交通需求，她將持續推動相關政策，讓醫療照護更普及。

前台中市衛生局長呂宗學認為，政府要求孩童定期接種疫苗與接受健兒門診，醫院就應確保幼兒「安全來、平安回」，此次彰基的投入是台灣首例，11月18日將成為具歷史意義的一天。

二基院長詹賜貳表示，偏鄉幼兒因交通問題錯過早療與治療的情況相當普遍，這輛交通車不僅是交通工具，更是連結醫療與愛的橋樑。未來二基將與社區、學校及早療中心合作，建構完整的兒童健康守護網。

彰基強調，兒童醫療交通車啟用不僅是一場儀式，更是翻轉命運、跨越距離的公益行動，在少子化的今天，更要守護偏鄉每一位孩子的健康與未來。

