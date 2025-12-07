偏鄉師資荒怎麼解？屏東大學首創原民師培公費專班

台灣偏鄉教育資源長期面臨師資人數和穩定性不足等嚴峻挑戰，在人口大幅流失的原住民地區，問題更亟待解決。在今年的114學年度，國立屏東大學開辦全國唯一的原住民師培公費專班，彙整原鄉學校的師資需求，開出各族語的招生名額，期望用鼓勵原住民學生留鄉服務的方式，緩解偏鄉師資荒。這個專班是怎麼運作的呢？有什麼招生要求？為緩解偏鄉教育問題，各大學又做了什麼樣的努力呢？《遠見》一文解析。

長年以來，偏鄉學校在師資穩定性與專業度方面都亟需補強，在此背景下，教育部為充實原住民師資來源並落實《原住民族教育法》第34條之需求，在2025年首度推動「原住民國民小學師資培育公費專班試辦計畫」，並核定由國立屏東大學於114學年度開始首屆招生。此專班是全國唯一採用公費專班模式培育原住民重點學校師資的嘗試。

鼓勵在地任教，六年服務期穩定師資

不同於傳統分散式公費師資培育模式，屏東大學開設的該專班採集中式培育模式，首屆招收37名具備中級以上原住民族語言能力證明的高中畢業生。此模式的特點在於整合校內資源，提供學業與生活輔導，並在大學128學分原則下，協助公費生修習培育課程及族語增能。

專班的畢業學分設計涵蓋國民小學師培、偏鄉教育及原住民族文化課程，旨在減輕公費生修課負擔，並強化其具備多領域包班教學能力，以符合原住民重點學校的師資需求。

為有效解決偏鄉教師不足及流動性高的問題，該專班兼顧「在地任教」精神，鼓勵原住民學生留鄉服務。公費生將修習四年學士班課程，享有師資培育公費待遇，包括學雜費減免及生活津貼等，以減輕學生的經濟負擔，鼓勵其專心學習。

屏東大學是由國立屏東教育大學與國立屏東商業技術學院合併成立，本就結合師培體系，校長陳永森指出，師培是屏東大學的重要一部分，且在「屏東事就是屏大事」的理念下，屏東大學積極為在地所需提供服務，偏鄉教育也是屏大關心的問題，包括校方的USR計畫也安排學生協助偏鄉。而今年開始首屆招生的原民師培專班，也希望讓公費生畢業之後，對接回到部落服務。

屏東大學校長陳永森。蘇義傑攝

屏東大學教務長歐陽彥晶介紹，該專班目前培育的是小學教師，各地方縣市政府彙整其需求的原鄉師資之後，提報給屏東大學，屏大再開出預計未來分發到各地或各校的名額，並有該地區部落的族語能力要求。

除屏東縣本就有相當的原住民人口之外，包括桃園市、新竹縣、花蓮縣、臺東縣也提報了需求的公費生名額。114學年度培育的族語別包含排灣族語、阿美族語、布農族語及泰雅族語等四族，招收名額以具阿美族語能力證明者最多。

公費生畢業並取得教師證書後，需依照「師資培育公費助學金及分發服務辦法」的規定，於119學年度進行分發，至原住民重點學校服務，最低服務年限為六年。招生時，將優先錄取設籍於分發縣市的「甲類考生」，其餘縣市學生則列為次要錄取對象，鼓勵公費生回到家鄉任教。

跨校交流，共築偏鄉教育藍圖

屏東大學在深耕偏鄉教育方面亦持續投入大學社會責任（USR）實踐，例如其在2025年獲頒TSAA台灣永續行動獎銅獎的「朱雀先驅：屏東鄉村三師+C 共學模式」計畫，該計畫集結大學教師、在職教師與師資生，再加上社區合作共組團隊，陪伴屏東偏鄉學校發展校本課程。

除了屏東大學之外，國立彰化師範大學、國立臺南大學、國立暨南國際大學與元智大學等校也積極投入偏鄉教育服務，11月27日彰師大舉辦了「點亮偏鄉的未來：USR 教育實踐的藍圖與展望」SIG跨校交流論壇上，邀集各校進行分享，如彰師大的「白沙X共好－偏鄉教育 服務與研究」計畫，計畫透過招募師資生參與暑期營隊、線上課業輔導、專業師資共備議課，讓師資生提升教學能 力，形塑「師資生X偏鄉學生X偏鄉教師」的三角共學模式。

11月27日彰師大舉辦「點亮偏鄉的未來：USR 教育實踐的藍圖與展望」。彰師大提供

另外，臺南大學也介紹了該校「為偏鄉而教－打造七股偏鄉教育補給站4.0」計畫和「幸福集氣心願齊聚」計畫；暨南大學亦展示「水沙連創新教育行動聯盟：從韌性到永續、既國際也在地」計畫；元智大學則介紹該校的「寰宇文化領航」 計畫。

透過此類師培專班與持續性的USR跨校合作，台灣正逐步為偏遠地區建構出更具韌性與溫度的教育環境。