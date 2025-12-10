偏鄉幼兒園收2歲幼兒 人力、設備不足致風險增

立法委員林月琴(中)召開記者會，呼籲重視偏鄉幼兒園問題。

立委林月琴今天(10日)召開記者會，指出《偏遠地區學校教育發展條例》放寬後，偏鄉幼兒園只要有員額，就可下收2歲幼兒，造成大量園所被地方政府要求收2歲幼兒，但教師人力與設施設備卻沒到位，將幼童置於危險中，教育部回應表示，人力與設備方面都有編列預算，地方政府可向教育部申請。

立委林月琴指出，《偏遠地區學校教育發展條例》放寬後，地方政府將招收2歲幼兒視為「填班率KPI」，要求只要有缺額，幼兒園就可向下收2歲的幼兒，但卻未考慮2歲與3到6歲的兒童在發展與需求上的差別。

林月琴委員表示，2歲專班的師生比為1比8，幼兒園是1比15，偏鄉幼兒園被迫招收2歲以下的孩子，有些班級2歲的幼兒數接近一半，但教師人力沒有增加，原本連上廁所都很難有時間的老師，現在更是疲於奔命，另外，2歲專班的設備需求及教具玩具也都與3歲以上不同，例如讓2歲幼兒使用為4-5歲設計的洗手臺、跨班共用廁所、無障礙安全設施不足等，都讓照顧風險倍增。

林月琴委員建議教育部，教師人力要到位、設備要全面改善，符合孩子的需求，招生要兼顧品質與穩定，不要把填班率當指標。

全國幼教產業工會理事長許文菁表示，將班級塞滿不同年齡的孩子，絕非正確的做法，偏鄉老師不是不願意照顧小孩，而是在缺乏配套的前提下，照顧壓力很大，且這種作法不利於偏鄉教師留任。

靖娟基金會執行長許雅荏指出，政府明知2歲幼兒需要更密集的照顧，卻在未改善設施與人力的情況下強行收托，形成制度性歧視，等於將偏鄉孩子放在比較危險的環境中。

出席記者會的教育部國民及學前教育署學前組副組長郭芝穎表示，教育部相當重視偏遠地區教保品質，一直有編列預算提供地方政府申請人力增補與設備更新，只要地方政府提出需求，教育部會適時提供協助。