偏鄉救命知識不能少 華山義工學急救守護孤老安全

華山基金會臺東縣愛心天使站在臺東市新生里社區教室，舉辦114年第四季義工訓練活動，教大家CPR操作。

華山基金會臺東縣愛心天使站辦義工訓練，大家都非常認真練習。

近日天氣轉變，早晚氣溫變化大，正是心血管疾病好發的時節。華山基金會臺東縣愛心天使站在臺東市新生里社區教室，舉辦114年第四季義工訓練活動，邀請臺東縣消防分隊小隊長蘇稚茜與馬偕醫院急診護理師呂玟萲，教學CPR（義工訓練）及如何使用AED（自動體外心臟除顫器），守護爺爺奶奶健康。

呂玟萲護理師在急診室服務多年，深刻體會「時間就是生命」的重要。她指出，許多患者倒地後若未能及時施以CPR（心肺復甦術）或使用AED（自動體外心臟除顫器），常因延誤而錯失黃金搶救時機，尤其臺東地處偏遠、醫療資源有限、交通不便，若能在等待救援過程，即時採取正確急救措施，能大幅提高患者存活率。

蘇稚茜小隊長帶領義工實際演練，從判斷病人狀況、胸外按壓、操作AED到緊急止血等步驟，指導義工體驗操作流程。透過這次訓練，義工們不僅增進急救技能，更強化在服務過程中保護自己與阿公阿嬤的能力。同場也為第四季生日的義工慶生，希望大家在歡笑與祝福聲中分享彼此的服務心得與生活點滴，相互交流學習、增進感情。

華山基金會指出，該基金會免費提供在地三失(失能、失依、失智)老人的到宅服務，包含:關懷訪視、陪同就醫、物資協助、護理服務、年節關懷、促進社會參與等服務，目前臺東縣服務約1,150為長輩，歡迎民眾支持長年服務經費及加入義工行列。義工報名專線：(089)561-096王小姐。