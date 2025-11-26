偏鄉救護不再等！妤果生技加碼捐救護車 成茂林最強後盾

▲妤果生技股份有限公司捐贈高雄市政府一輛全新救護車，捐贈活動合影。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】妤果生技股份有限公司今（25）日捐贈高雄市政府一輛全新救護車，由消防局主任秘書劉一娟代表受贈並回贈感謝狀，感謝企業以實際行動支持偏鄉緊急救護。

▲致贈感謝狀

妤果生技執行長王宗慶表示，公司自2018年創立以來，堅持在地生產天然植萃保健品，並秉持「取之社會、用之社會」理念長期投入公益。除每年寒冬送暖、走入甲仙、六龜、杉林、茂林等偏鄉關懷弱勢，也積極支持醫療與公共安全。本次得知茂林分隊救護車使用逾9年、零件老舊且維修頻繁，因偏鄉曝光度低不易獲得捐贈，公司決定伸出援手，成為第一線消防人員最堅實的後盾。

消防局表示，這輛新救護車將配置於茂林消防分隊，車內空間更寬敞，並配備抗震生理監視儀、攜帶型氣動式自動甦醒器、血氧濃度與血糖分析儀、SGA聲門上呼吸道器具等多項高端醫療設備；車身更增設次音頻喇叭、高亮度LED燈與巴騰堡格紋反光標識，全面提升主動與被動安全。新車投入後，可大幅強化偏鄉救護效能，讓救護人員執勤更安心、民眾獲得更即時的緊急救護。

▲出席捐贈救護車儀式與會貴賓會後大合照。

消防局強調，救護車是災害發生時的第一道生命線，因出勤頻繁耗損率高，汰舊換新相當重要。市府預算有限，社會各界善心捐贈對提升救護品質至關重要，也期盼能拋磚引玉，吸引更多企業與團體共同投入，與市府攜手打造更安全、更宜居的高雄。（圖╱妤果生技股份有限公司提供）