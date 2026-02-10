偏鄉教師久任獎金去哪了？2縣市發放時間曝光

全教總理事長侯俊良。（本報資料照）

教育部去年底首度發放偏鄉學校教師久任獎金，共有6540人符合資格，金額依偏遠地區從7萬至15萬元。近期全國教師工會總聯合會接獲屏東、雲林等地偏鄉教師反映，至今尚未收到獎金入帳，全教總呼籲教育部清查情況，督促地方政府盡快發放。

教育部自106年12月起施行偏遠地區學校教育發展條例，訂定久任獎金制度，教師表現優良且連續服務滿8年、11年各發放一次，偏遠地區服務滿8年每人發放一次獎金7萬元、殊偏遠地區10萬元、極度偏遠地區15萬元，去年底首批符合資格共6540人。

不過，近期有不少偏鄉教師詢問，原定去年底發放的偏鄉教師久任獎金，至今隔了兩個月都還沒領到，聽聞有其他縣市早已入帳，但也有部分縣市教師被告知，因為預算作業程序，需要等到8月才能發放，讓不少教師感到著急，深怕這筆獎金有變數。

全教總理事長侯俊良表示，近期確實有接到偏鄉老師詢問獎金發放情況，經過洽詢了解，教育部已經把獎金撥款給各地方政府，不清楚為什麼各縣市政府作業有時間差，希望教育部能夠介入了解，協調地方政府盡快發放獎金。

教育部國教署回應，114年偏鄉教師久任獎金已撥款給地方政府，經向雲林縣政府及屏東縣政府了解，因各校送件時間不一致，經費撥付需彙整後依規定程序辦理。雲林縣政府預計農曆過年前完成撥款予學校，屏東縣政府預計於2月底前完成撥款予學校，後續將持續關注進度。

