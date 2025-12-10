偏鄉教育堅持耕耘 課輔班改變命運

新店靜思堂，來了一群特別親切的貴賓，就是跟慈濟合作很久的誠致教育基金會、感恩社會福利基金會和慧治教育基金會，大家都在為了慈善不遺餘力，尤其是孩子們的教育。大家要來和上人交流偏鄉教育的心得。

誠致教育基金會創辦人 方新舟：「當我們接手到(花蓮玉里三民國中)，第一年的時候，我們有90%左右的孩子，雖然他已經國三了，實際上他的程度只有差不多，是小學四年級、五年級。」

慈濟和許多基金會合作，希望在慈善方面越做越好，教育就是重點之一。趁著上人行腳來到台北，上人也和各方交流，偏鄉教育的心得。

證嚴上人開示：「我們為未來的人間，我們來創造好的人間，所以少不了你(基金會)，所以說，我們可以好好看如何做，(教育)這需要很長的時間，不過不能等，我們現在能怎麼做，大家來好好想想。」

慧治基金會社會資源部主任 劉柏林：「幫助所有偏鄉弱勢的孩子們，希望他們放學後，能夠有一個溫暖的家，讓他們能夠有基本的溫飽，當然這些弱勢的孩子，因為他們來自原生家庭的關係，所以他們有很多問題，是我們經過訪視之後，才知道要怎麼樣去幫助他們的。」

慧治基金會服務全台總共110個課後班，讓偏鄉孩學童不再疏於陪伴，因為教育真的不能等。

證嚴上人開示：「我們大家都應該要出來的時候了，現在這個社會，現在不好好地，把孩子教育的方向整理好，未來我們會很煩惱，不是我們這代煩惱而已，怕的就是下一代，這人間，就是代代相傳。」

下一代是支撐未來的關鍵鑰匙，希望藉由各基金會的呼籲，未來有越來越多人關注，教育資源分配不均的問題。

