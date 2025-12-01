偏鄉教育怎麼做？彰師大辦跨校論壇 五校共談偏鄉教育

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】國立彰化師範大學舉辦「點亮偏鄉的未來：USR 教育實踐的藍圖與展望」跨校交流論壇，邀請彰師大、臺南大學、暨南國際大學、屏東大學、元智大學五校團隊一起來分享偏鄉教育經驗。活動還同步開直播，中興大學、臺南大學、高雄餐旅大學等校的師生也線上加入，場面可說是相當熱鬧。

這場論壇主要聚焦「USR 如何深入偏鄉」，希望透過交流與觀摩，找出更多合作可能，一起打造更友善、永續的偏鄉教育環境：論壇一開始由彰師大副校長曾育民他分享自己在嘉義布袋新塭國小的求學經驗，感嘆少子化與人口外移帶給偏鄉學校的衝擊越來越明顯。

他提到，以前新塭國小學生多達上千人，如今只剩百餘人，「人一少，互動和教學資源都會跟著變少」，讓偏鄉教學現場更顯吃緊。他也肯定各校 USR 團隊多年來默默投入，是大學社會責任最實際、最溫暖的展現。

接著由彰師大張誌原教授分享「白沙×共好」計畫。他表示，團隊從探究、生涯、數位與融合四大面向著手，透過暑期營隊、線上輔導與教師共備課程，讓師資生在實務中累積教學力。

計畫最具特色的是「師資生 × 偏鄉學生 × 偏鄉教師」的三角共學模式，不僅讓師資生更快上手教學，也能讓學生有穩定的學習陪伴，偏鄉教師也能持續成長，形成正向循環。

多校接力分享成果 每個團隊都有自己的亮點論壇中，多所大學輪番分享自己深耕偏鄉的做法，包括：臺南大學團隊推動的「七股教育補給站 4.0」、暨南大學的「水沙連創新教育行動聯盟」，屏東大學的「三師＋C 共學模式」、臺南大學的「幸福集氣」計畫元、智大學的「寰宇文化領航」從上午到下午，內容滿滿、資訊多元，也看得出各校在偏鄉教育上的努力與創意。

論壇最後的綜合座談也相當精彩，師長與線上參與者從師資培育、跨校合作到偏鄉需求等議題熱烈分享。大家都希望未來能串聯更多 USR 夥伴，一起打造更有溫度、更有韌性的偏鄉教育環境。