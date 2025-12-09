偏鄉教育的永續實踐！第三屆布袋音樂節圓滿閉幕 攜手政府企業共創永續舞台

記者/李明真報導

在嘉義布袋港，一場以偏鄉教育為核心、實踐文化ESG理念的年度盛會「2025年第三屆布袋音樂節」，已於12月7日圓滿落幕。本屆音樂節人潮近1萬人次，不僅是藝文成果的展現，更是台灣科藝文教協會對永續發展教育承諾的體現。活動透過永續經營的倡議，成功吸引各界資源挹注，成為地方創生與教育轉型的關鍵影響力。

第三屆布袋音樂節大合照，近三百名來自不同學校與樂團的樂手共同站上舞台，以震撼演出展現教育與藝術跨域合作的能量。圖/台灣科藝文教協會提供

政府與企業響應 支持偏鄉教育的永續承諾

台灣科藝文教協會理事長蕭愉霈指出，布袋音樂節的持續舉辦，成功實現了計畫宗旨之一：「經由音樂節相關活動，讓政府及企業單位重視偏鄉教育問題，願意投資偏鄉師資」。此次活動的成功，展現了協會的動能，更是一群人共同克服困難的成果。本次BYSO計畫主持人楊元碩感動地表示：「一路走過來，看著團隊的夥伴們各自在自己的崗位上克服許多看似不可能解決的難題，深深感到自己原來是多麼的幸福」。

台灣科藝文教協會理事長蕭愉霈與吉祥物合影。圖/台灣科藝文教協會提供

這份幸福與教育的延續，仰賴多方資源的共同努力。協會在此特別列出並誠摯感謝所有支持永續教育的機關與夥伴。第一，指導單位交通部觀光署、嘉義縣政府、嘉義縣文化觀光局。第二，主辦單位嘉義縣布袋鎮公所、台灣科藝文教協會。第三，贊助單位威宏控股股份有限公司、興安營造股份有限公司、臺鹽實業股份有限公司、永豐煙火製造企業股份有限公司、財團法人嘉義縣私立子良社會福利慈善事業基金會。第四，協辦單位（布袋音樂節靈魂團隊）：創璟國際品牌顧問、盛德好整合行銷、格拉茲音樂、嘉頌重奏團。

嘉義縣政府也鼎力支持布袋音樂節，縣長翁章梁出席活動並致詞。圖/台灣科藝文教協會提供

BYSO走向社區化：延續孩子的舞台與地方文化融合

本屆音樂節最大的亮點：布袋青少年交響樂團 (BYSO) 首次公開發表，圓滿完成了與台北市民交響樂團等專業團體的盛大大合奏。在此特別感謝台北市民交響樂團的林天吉老師，帶領著專業樂團與孩子們並肩演出，讓偏鄉學童能在高水準的帶領下建立自信。

布袋青少年交響樂團（BYSO）排練時開心投入的模樣。圖/台灣科藝文教協會提供

展望未來，台灣科藝文教協會計畫推動BYSO走向社區化，以期延續孩子的舞台。根據協會規劃，走向社區化的具體方向包括：第一，整合在地藝文團體資源：為了讓音樂教育在地深耕，協會積極結合嘉義在地深耕的藝文團隊資源。例如緊密合作的格拉茲音樂與嘉頌重奏團，未來將持續透過與這些專業且在地的團隊合作與整併，引入更多專業師資與展演能量，讓布袋的藝文生態系更加完整。

指揮家林天吉老師帶領樂團與孩子演出，讓偏鄉學童在高水準的帶領下建立自信。圖/台灣科藝文教協會提供

第二，提供學子歸屬之地：這個社區化平台，是為了讓那些外出去求學的孩子，未來有一個有地方可以回來的場所，延續他們與家鄉的連結。第三，擴大參與範疇：協會計畫成立合唱團，讓更多不會樂器的孩子也想加入的小朋友都能一起參與，讓音樂教育在布袋地區涵蓋更廣泛的學子。

這項計畫讓教育永續發展，也將音樂的影響力擴展至整個布袋鎮的藝文生活。

行動音樂會現場。台灣科藝文教協會積極整合在地藝文團隊，引入專業師資與展演能量，持續完善布袋的藝文生態系。圖/台灣科藝文教協會提供

偏鄉教育的文化ESG使命

布袋音樂節的圓滿閉幕，再次證明了文化ESG在地方創生與偏鄉教育中的巨大潛力。蕭理事長以「我不能停，因為孩子在等」的信念，透過教育平台為孩子們創造機會，並透過永續的策略，確保教育資源能夠長久流動。未來，台灣科藝文教協會將持續扮演倡議的角色，結合在地力量與社會資源，讓布袋音樂節成為一股持續不斷的永續力量，點亮更多孩子的夢想。想了更多關於布袋音樂節的最新資訊，請進入台灣科藝文教協會的官方臉書粉絲團：https://www.facebook.com/LightForGrowth/查看。