偏鄉教育、長照醫療與電子煙受關注 侯友宜議會直球回應

248251106a04

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議會昨（4）日市政總質詢，議員林裔綺、許昭興、石一佑等針對偏鄉學童學習成效、高齡長照資源、校園電子煙防制及板橋醫療園區等重大民生議題提出質詢。新北市長侯友宜率市府團隊出席，強調市府重視市民的健康與受教權，將致力縮短城鄉差距，透過整合資源與創新策略，確保市民權益。

針對偏鄉學習成效，侯友宜表示市府積極挹注教學資源與設備，以支持並穩定師資。教育局長張明文補充，因應偏鄉少子化挑戰，教育局採取混齡教學、科技輔助及校際協同模式，實現「一校就讀、多校共學」的目標，保障偏鄉學童的受教權益。

廣告 廣告

在長照資源方面，議員關注偏鄉長照設施建置。侯友宜回應，新北市扶老比達28.15%，市府持續整合各區資源設立社區日照中心與關懷據點，如在平溪區打造「不老長智村」，並於瑞芳區推動結合醫療、長照與日照的醫養園區，逐步提升偏鄉醫療與長照資源。面對龐大照顧需求，高齡長照處的籌設進度，侯友宜明確表示，預計明（115）年1月可正式掛牌。衛生局長陳潤秋補充，組織案已送中央審查，目前待考試院回覆。

關於校園電子煙防制，侯友宜強調校園絕對全面禁菸，無論電子煙或紙菸，經查獲將會同衛生局、警察局依法溯源查緝與開罰，學校輔導小組則實施戒菸教育與行為輔導。陳潤秋指出，針對網路上充斥的各種新型態電子煙，市府除加強實體店面巡查，境外網站販售將函請台網中心協助阻斷，自6月起中央已封鎖1347個境外網站。

關於板橋醫療園區進度，侯友宜表示市府將重新研議計畫，並將持續與健保署協商討論床位限制，以實際行動保障市民的醫療服務權益。陳潤秋說明，原規劃設立499床急性一般病床，但因健保總額管制導致投標業者退回申請，衛生局現正積極與健保署溝通，爭取針對醫療需求較高區域的新設醫院，給予額外的床位彈性。

照片來源：網路翻攝

廣告 廣告

更多CNEWS匯流新聞網報導：

陳乃瑜提3要求支持豬農 盼侯友宜打響深坑黑豬肉價值

劉美芳批新北觀光卡在「19分」 籲市府把握普發現金刺激地方經濟

【文章轉載請註明出處】