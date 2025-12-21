偏鄉棒球支持行動 大甲溪畔的德芙蘭國小在球場上築夢前行
記者徐義雄／台中報導
台灣新世代關懷協會關注偏鄉兒童的運動發展，去年前往大安溪畔，協助和平區自由國小棒球隊並捐贈球具後，今年再度啟動第二階段偏鄉棒球支持行動，將關懷延伸至大甲溪畔的德芙蘭國小，實際行動陪伴孩子在球場上築夢前行。
這次「揮棒築夢?偏鄉棒球希望行動」結合大神岡社區棒球聯盟，透過友誼交流賽與球具捐贈，促進城市與山區孩子在球場上的互動學習。
比賽過程，小球員們全神貫注、奮力拚戰，無論是盜壘時的全力衝刺、守備瞬間的關鍵觸殺，或場邊隊友的熱情加油聲，展現出基層棒球最純粹、最動人的力量。
協會捐贈包含遠征背包、棒球手套、球襪，以及軟式與硬式棒球共十打，實際補強球隊日常訓練與比賽所需。
協會理事長江文國說，希望孩子們透過棒球強健體魄、磨練心志，學習與人生的道路，培養面對挑戰的勇氣與自信。
立法院副院長江啟臣夫人劉姿伶為孩子們加油打氣。她表示，和平區雖然地處山區、幅員遼闊，長年孕育出多支優秀的基層棒球隊，無論是大安溪支線的自由國小，或是大甲溪支線的德芙蘭國小，展現出偏鄉孩子堅韌不拔的生命力。
台灣新世代關懷協會秘書長暨豐原區社皮里長涂力旋指出，去年大安溪畔到今年大甲溪畔，「我們一直都在為下一代努力」，希望更多孩子在棒球場上被看見，協會持續擴大偏鄉棒球支持行動的能量。
德芙蘭國小現任教練之一，為曾代表國家出征二十一2U世界盃、世大運及亞錦賽，有「台灣隊長」之稱的楊聖均。他在罹患腦癌、離開職棒舞台後，選擇回到基層少棒，陪伴孩子們一步一步練習、成長，用生命影響生命，成為現場最令人動容的一幕。
德芙蘭國小與大神岡社區棒球隊在球場中央留下大合照，孩子們臉上滿是汗水與笑容，象徵城市與山區攜手同行的友誼。
