偏鄉棒球隊後盾 接棒未來公益計畫陪孩子勇敢前行

CNEWS204260114a09

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

為了幫助偏鄉孩子追逐夢想，頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫，至今已陪伴全台超過 1萬3000 名熱愛棒球的孩子勇敢前行。基金會表示，自 2023 年起，進一步推動偏鄉棒球勸募計畫，號召社會大眾以行動支持，至2025年底，已累計獲得超過 370 筆捐款，全數投入偏鄉棒球隊，包括交通接送、營養餐食及球隊日常運作等費用。同時，整合集團資源，捐贈3000顆味全龍職業棒球隊練習球與2000箱味全保久乳，嘉惠逾千名棒球少年。

基金會表示，苗栗汶水國小教練張明照，執教近20年，為照顧更多偏遠部落的孩子，在棒球隊成立初期，曾大方將自宅作為小球員的臨時宿舍，甚至自掏腰包購買交通車，陪伴球員南北征戰，是孩子口中的教練，也是慈愛的爸爸。透過「接棒未來」棒球公益計畫，提供棒球隊交通、餐食與球具經費，期盼與大眾一起聯手成為他們的後盾。

例如台中和平山區德芙蘭國小，少棒隊成立之初僅 12 人，熱血的學務主任王士銘，挨家挨戶將孩子找回球場，在頂新和德文教基金會支持下，除提供經費外，孩子們第一次使用到味全龍職業棒球隊練習球，而國小二年級的張同學說，自己的偶像是吉力吉撈·鞏冠，以後也想要像他一樣打出很多全壘打。

基金會表示，不僅有集團內部捐款，許多棒球迷，也加入勸募響應，其中1名邱姓味全龍球迷，來自偏鄉，感同身受資源匱乏的困境，默默捐款支持。而另1名洪姓球迷，則跟爸爸共同是死忠龍迷，洪爸爸在兒時也曾是少棒隊的一員，當年看到隊友因家庭經濟因素，被迫中斷棒球夢想，現在父女帶頭支持「接棒未來」棒球公益計畫，只要自己支持的球員，擊出安打、全壘打就捐款。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

