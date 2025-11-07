偏鄉牙科不再難求！嘉義縣達成牙科醫療100%覆蓋率

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，嘉義縣透過巡迴醫療專車與衛生所設置服務點，已達成牙科醫療100%覆蓋率，讓偏鄉居民就近獲得口腔照護。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

嘉義縣政府攜手嘉義縣牙醫師公會，以「有限資源創造無限可能」為目標，成功整合醫療資源與社會善款，打造全台首部口腔醫療保健專車，並籌募牙科診療椅設置於偏鄉衛生所，使原先無牙科診所的東石、六腳、番路、大埔及阿里山等地獲得穩定牙科服務，讓嘉義縣牙科醫療涵蓋率正式達成100%全面到位。

嘉義縣目前共有4家醫院及55家牙醫診所、共113名牙醫師提供服務，但因地廣人稀及偏鄉交通不便，過去曾有5個鄉鎮遇到就醫困難。縣府團隊與嘉義縣牙醫師公會合作，結合扶輪社善款打造口腔醫療保健專車，巡迴六腳、鹿草、東石、布袋及阿里山等偏遠地區，將醫療送到居民家門口。

此外，縣府並於六腳、義竹、東石、番路、溪口及阿里山等6鄉鎮衛生所增設牙科診療椅與門診服務，有效提升醫療可近性。口腔巡迴醫療車自109年啟用以來，已累積服務2萬3504人次；假牙補助服務亦已協助逾2萬3894位鄉親重獲咀嚼功能，完成假牙裝置2萬2596件，讓長輩「吃得下、吃得健康」。

牙醫團隊於衛生所提供診療，改善偏鄉牙科就醫不便。(記者張翔翻攝)

縣府亦持續關注身心障礙及學童口腔照護需求，醫護團隊定期進入校園、教養院及長照機構，提供潔牙、防蛀與口腔衛教，守護弱勢族群的牙齒健康。

衛生局長趙紋華表示，感謝嘉義縣牙醫師公會及牙醫師們的熱心投入，未來將持續整合更多醫療量能，縮短城鄉差距，讓每位縣民都能享有平等且優質的醫療服務。民眾可至嘉義縣衛生局及各衛生所網站查詢牙科服務資訊。