偏鄉看診不再孤單 天母仁安堂三部天醫專車載愛前行

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為解決偏鄉交通不便，長輩、孩童就醫與就學成難題，天母仁安堂近年與社會各界善心人士，陸續完成「天醫一號」、「天醫二號」及「天醫三號」福祉車、長照專車捐贈，讓車輛行駛在花蓮、台東、南投等偏鄉道路上，協助長者就醫、孩童接送，將社會關懷送進最需要的角落。天母仁安堂除向所有參與的善心人士表達感謝外，也強調未來仍會持續關注偏鄉長照、醫療交通與孩童接送需求，讓更多偏遠地區被看見。

天母仁安堂表示，多年來關懷偏鄉時發現，對都市人而言，上學、看診可能只是日常，但對許多偏鄉家庭來說，卻是一段必須翻山越嶺、等待接送，甚至因交通不便而延誤的艱辛路程。有些長輩身體不適，最擔心的不是病痛本身，而是「今天誰能載我去醫院」；有些孩子清晨天未亮就出門，放學後還要等很久，才能回到家。

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天母仁安堂指出，正因看見這些需求，才秉持「人傷我痛，感同身受」的精神，結合善心人士投入偏鄉關懷。天醫專車不只是交通工具，更承載長輩安心就醫的希望，也守護孩子平安上學的路。每一部車的啟程，背後都凝聚許多人的信任與付出，有人捐款，有人奔走協助，也有人號召親友響應，讓原本分散的善念匯聚成具體行動。

受助長輩談起專車服務時，握著志工的手說：「終於不用一直麻煩鄰居載我去看病了。」也有長者眼眶泛紅地說：「謝謝你們，我以為自己已經被社會忘記了。」簡單幾句話，讓現場志工與工作人員深受感動。天母仁安堂表示，一部車帶來的不只是交通便利，更讓長輩知道自己仍被關心、被惦記。

對偏鄉孩童而言，穩定接送同樣重要。有孩子開心地對志工說：「以後下雨天也可以安心上學了。」天母仁安堂說，孩子背著書包坐上車時的笑容，讓大家更相信，善行不只是解決眼前困難，也可能守護一個孩子未來的希望。

天母仁安堂表示，天醫一號、二號、三號能持續奔馳於偏鄉道路，最重要的力量來自每一位善心捐贈者與支持者。有人從未親自走進偏鄉，卻願意為偏鄉付出；有人選擇不留下姓名，只希望愛心能送到真正需要的人手中。這些善意不只是一次捐款，而是長期守護生命、照亮家庭、溫暖社區的力量。

天母仁安堂感謝善心人士的參與，並重申，再遙遠的偏鄉，只要有人願意同行，就不再遙遠；再艱難的道路，只要有善意陪伴，就能多一分希望，天醫專車所行之處，承載的不只是人，更是社會溫暖與對生命的守護。

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