偏鄉科技教育突破 國立玉里高中勇奪全國無人機競賽前三名

玉里高中資料處理科勇奪全國無人機操作競賽前三名

國立玉里高中資料處理科師生參加由萬能科技大學主辦的「無人機障礙闖關競賽」，在全國45組菁英隊伍激烈角逐中，展現壓倒性實力，勇奪第一、第二、第三名及佳作，共斬獲7項大獎，讓東部偏鄉的科技教育成果再次登上全國舞台。



這次競賽涵蓋飛行操控、任務模擬、精準定位與臨場應變等高難度技術，對學生專業能力與心理素質都是嚴峻考驗。玉里高中學生沉著應戰、操作流暢，展現高度專業素養，最終囊括前三名。學生們回憶，練習初期常遇到飛機失控亂撞，但透過課餘不斷練習，從起降到速度切換逐步掌握技巧，讓原本不受控的小型無人機在比賽中化身敏捷銀燕，精準穿越障礙。

廣告 廣告

指導老師表示，這份榮耀不是運氣，而是無數次練習累積的成果。學生從零開始到能熟練操控，過程中不僅精進技術，更培養專注力、解決問題能力與團隊合作精神。老師也特別感謝長庚基金會的支持，提供交通與住宿等資源，讓學生能專心投入比賽，順利完成跨縣市參賽並締造佳績。

校長詹坤達指出，玉里高中位處偏鄉，資源有限，但始終秉持「教育不因地域而受限」的信念，持續深耕科技教育。此次包辦全國前三名，是學生努力與教育突破的里程碑。近年來，學校積極推動AI智慧教室與無人機專業教室建設，打造符合未來趨勢的學習環境。未來更將串聯產官學資源，發展東部科技教育示範場域，讓偏鄉孩子的實力被全國看見，開創更多升學與職涯發展可能。