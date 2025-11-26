偏鄉童才藝培訓成果展 水道博物館11/30化身世代交流藝術花園

〔記者洪瑞琴／台南報導〕在台南山上花園水道博物館這座被綠意擁抱的空間裡，11 月30日，將有一群孩子、長者、返鄉青年與老師，以音符牽起彼此的故事。這場「和通藝愛幸福傳」音樂會，不只是一場演出，而是一段在偏鄉悄悄發芽3年的夢。

和通文化藝術基金會深耕偏鄉孩童才藝培訓已超過3年，今年攜手左鎮區的左鎮國小與關廟區深坑國小，首度登台演出，學生、老師、社區團隊都一起上陣。指導老師們不只教學，也親自站上舞台演出，在外地就學的青年學子更返鄉加入表演，讓舞台上充滿「回家」的溫度。

偏鄉學童與社區長者能在同一舞台合作，也是難得的世代交流機會，讓孩子在藝術中建立更深的在地認同。左鎮國小校長楊靜芳、深坑國小校長王光宗，以及王文隆、杜豐成、王華、黃桂美、董虹妏等老師的陪伴，更讓每一個孩子都能在自己的節奏裡找到力量。

和通文化藝術基金會董事長李怡寧表示，基金會長期關注偏鄉教育平權，對偏鄉孩童的才藝培訓投注許多資源與心力。看見孩子一年比一年進步、演出越來越成熟，是最令人感動的事。

水道博物館本身就像一座藏在山間的藝術花園，綠意與歷史建築交織的氛圍，被許多遊客形容宛如走進「莫內的花園」。搭配孩子與長者們真摯動人的演出，相信會帶來一場既溫暖又療癒的藝術饗宴。「和通藝愛幸福傳」音樂會，展演時間11月30日下午3點。

「和通藝愛幸福傳」音樂會將於11月30日在台南山上花園水道博物館登演。(記者洪瑞琴攝)

