▲「偏鄉義煮」寒冬送暖進校園，企業社團齊力陪伴學童溫暖成長。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】為關懷偏鄉學童並落實教育與文化扎根，「偏鄉義煮」團隊近日走入校園，結合企業、社團與民間力量，將來自都會的溫暖、美食與文化教育帶進偏鄉，陪伴孩子們在寒冬中感受滿滿關懷與祝福。活動內容豐富多元，不僅提供美味餐食與實質物資支持，更透過文化體驗與教育課程，為學童的成長歷程注入溫柔而堅定的力量。

此次活動獲得文心扶輪社及其社友丰丹企業長期支持，展現扶輪精神深耕偏鄉的行動力。活動當天除致贈全體學生聖誕精美禮盒，讓孩子們提前感受節慶的歡樂氣氛外，更特別頒發20位「扶輪之子」獎助金，鼓勵學童安心向學、勇敢追夢，為未來學習之路奠定穩定基礎。

南投指標性企業樹德半山夢工廠亦持續投入偏鄉教育關懷，現場捐贈每位學生一套實用文具用品，並分享企業於校園重建後持續贊助學校圖書、班級收納櫃等硬體設備的心意，協助學校打造更完善、友善的學習環境，讓孩子在安全舒適的空間中專心學習、自在成長。

「偏鄉義煮」團隊此次特別將都市人氣美食帶進校園，透過一道道用心準備的料理，傳遞溫暖與祝福。南投市橋頭肉圓以圓潤飽滿的肉圓，象徵圓滿、團圓與平安；一中街 Do Do 茶館準備香甜飲品，寓意滋養身心、陪伴孩子成長；一中街豪大雞排以香酥厚實的雞排，祝福學童體魄強健、茁壯成長；全一珍蘿蔔糕則取其「好彩頭、步步高升」之意，期許孩子們在學業與人生道路上穩健前行。孩子們在享用美食的同時，也感受到來自社會各界滿滿的關愛。

此次偏鄉義煮活動同時協助學校進行募款，成功贊助全校師生每人一件紀念T恤。T恤圖樣由在地畫家司慈聖老師親自繪製「八部合音圖」，八部合音象徵彼此傾聽、和諧共鳴與團結合作，祝福孩子們在人生旅途中找到屬於自己的聲音，與他人共同譜出動人的生命樂章，也期盼布農族珍貴的美聲文化持續向外傳播、被更多人看見。

活動當天更安排多元五感體驗課程，豐富學童的學習經驗。感謝茶藝師楊智鈞老師帶來茶道課程，引導學生透過泡茶、品茗體驗專注與生活美學；「愛朗讀說故事」李彩鳳老師則以生動活潑的說故事方式，帶領孩子走進閱讀世界，培養語文能力與學習自信。活動亦融入環境教育理念，倡議「從早餐做起、落實垃圾減量」，偏鄉義煮團隊特別贈送每位學生環保杯，培養孩子珍惜資源、愛護土地的永續意識。

活動中，學生們也以精彩表演回饋各界支持，學校安排杵音與合唱演出，用音樂與歌聲表達感謝之情。杵音演奏象徵布農族傳統音樂文化的傳承，合唱表演則展現學生團結合作的精神，純淨童聲感動現場來賓，場面溫馨感人。

校方表示，感謝所有來賓與單位的蒞臨與支持，讓偏鄉孩子不僅獲得實質資源，更在文化、教育與情感層面得到滋養，為成長旅程注入溫暖而堅定的力量。未來也期盼社會各界持續關注與支持偏鄉教育發展，攜手為孩子們創造更多希望與可能。