偏鄉藝術奇蹟！台南樹人國小9件作品勇闖全國學生美術比賽
〔記者楊金城／台南報導〕在資源相對有限的偏鄉，台南後壁區樹人國小再次證明「只要用心，偏鄉孩子也能閃耀全國！」樹人國小有27名學生參加南市學生美術比賽，其中20件作品獲獎，囊括中年級版畫類前3名與高年級平面設計類前3名，共9件作品代表南市進軍全國賽，創下歷年最佳成績。
其中亮點是中年級學生林語恩，以「風雨無懼 家園再起」為題，自版畫創作發想，後轉以平面設計方式完成作品，不僅在市賽表現亮眼，更在全國賽中脫穎而出，榮獲全國特優。她以細膩線條表現出丹娜斯颱風災後重建的堅韌力量，感動評審，也展現偏鄉孩子對生活環境的敏銳觀察。
卓芸安則獲得中年級版畫的全國甲等，另顏榆真、李家妤獲得高年級版畫全國佳作。後壁區長李至彬特地到校祝賀。
樹人國小並非美術班學校，但透過校訂「玩美課程」，讓每位孩子都能在創作中找到自己的聲音。
卓芸安的家長表示，自從三年級孩子轉學到樹人國小，孩子回家後總是開心分享作畫的過程，感謝學校老師平日對學生們細心陪伴且專業的藝術指導，讓她可以在充滿美感氛圍的環境中安心成長、自在發揮創意，讓創作成為一段充滿探索與驚喜的學習旅程。
校長黃世忠說，孩子們的作品之所以動人，是因為創作多源自生活體驗與真實情感。校訂「玩美課程」透過戶外教育、課後社團與各式多元活動，學生將生活中的感動化作線條、色彩與想像力，具體落實「生活即教育、藝術即創作」的辦學理念，讓孩子在學習中找到自信，在藝術中表達自我
