偏鄉衛生室功成身退 嘉縣衛生局向地主致謝

衛生局長趙紋華（中）前往東石鄉塭仔衛生室頒發感謝狀，肯定地主長期無償支持基層醫療。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

為維護民眾就醫安全，嘉義縣衛生局持續盤點全縣老舊及超過使用年限之衛生室建物，今年共有義竹鄉平溪衛生室及東石鄉塭仔衛生室功成身退，並依法辦理報廢及拆除。嘉義縣衛生局長趙紋華今（7）日前往當地頒贈感謝狀，致謝地主長期無償提供土地，支持偏鄉醫療長達45年，陪伴地方健康成長。

義竹平溪衛生室地主為陳清風先生；東石塭仔衛生室則由9位地主共同提供土地，包括蔡銘峰、陳柏泰、陳正和、陳加振、陳寶民、蔡秀蕊、陳登期、陳建成及陳泰文。衛生局表示，民國60至70年代醫療資源不足，鄉里仕紳以無償或租賃方式提供土地，促成衛生室遍地設立，扮演當地重要基層醫療據點。

隨醫療型態轉型，衛生室使用率逐漸降低，衛生局近年逐步盤點報廢老舊與危險建物，113年已完成中埔社口、梅山瑞里及竹崎光華衛生室處理，今年再辦理塭仔及平溪兩處，預計115年續辦義竹西過與中平衛生室。為保障居民看診權益，東石衛生所將於塭仔活動中心提供巡迴醫療，平溪居民則可就近前往義竹衛生所就醫。

趙紋華表示，守護縣民健康是衛生局使命所在，將持續推動社區巡迴醫療、3+1行動醫療、社區整合照護與遠距醫療等服務，打造「沒有圍牆的衛生所」，讓醫療以更貼近、靈活的方式深入偏鄉，期盼公私攜手建構更完善的照護網絡。