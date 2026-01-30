偏鄉遠距照護 一條沒有中斷的療傷之路

出院後，傷口的照護也是一門關卡。花蓮慈濟醫院舉辦「一條沒有中斷的療傷之路」座談會，聚焦偏鄉傷口的遠距照護成果。透過實務案例與經驗交流，分享如何把醫院、居家與偏鄉串成照護網，讓病人出院回歸日常後，仍能即時獲得專業支持，走在有人陪伴的療傷路上。

玉里慈院居家護理所居家護理師 葉珈妤「傷口的範圍，長度、寬度、深度、面積，然後它上面的這個，就是組織的比例。」

透過「傷口APP」，拍下病人的傷口影像，紀錄後上傳到雲端的「遠距傷口管理平臺」，由照護專家提供即時回饋。

花蓮慈院傷口造口及失禁護理師 徐小惠：「才2天，甚至8個小時，他(照護者)沒有注意到，它(傷口)就會變得很嚴重，有Line，還有影像，現在其實個案他們，自己也會拍照或影片，如果說他可以直接用視訊的方式，我就直接告訴他說，你應該可以這樣子的操作，那我就是即時的告訴他這樣子，然後他們的回饋就會比較即時。」

「第一年的照片。」

花蓮慈院「傷口遠距諮詢模式」於2020年運行，以出院後傷口照護的延續性為核心，成立6年來，照護廣度遍及花東縱谷。

花蓮慈院傷口造口及失禁護理師 許美玉：「傷口的癒合率，本來是從一開始的50幾%，到現在已經到達，可以到達76%，那這個也是優於國際標準的，73%以上的一個結果，傷口的感染率，跟他後來因為傷口的，兩周內再住院率，其實從這幾年來都趨近於0%。」

遠距諮詢也要搭配定期訪視，顧及傷者心情上的復原。

玉里慈院居家護理所居家護理師 葉珈妤：「資源到位 ，團隊到位以外，另外也要考量到他的情緒的狀況，因為每個人在面對傷口這件事，他的情緒可能，起伏是不一定的。」

花蓮慈院護理部主任 鍾惠君：「整合了東區，大概十幾家的醫療院所，跟居家護理，跟長照機構的護理人員，然後我們來做，這樣的一個個案的轉銜，透過遠距的照護跟後台的專家，可以協助我們在，病人身邊的一些照顧的夥伴們，一起來處理病人的傷口。」

期盼透過專業團隊和合互協，要讓照護不因距離而中斷。

