偏鄉遲緩兒療育資源受限 醫師提醒把握0至6歲黃金期

0至6歲是兒童發展關鍵階段，家長可透過小兒科例行篩檢及早發現遲緩兒問題（南投醫院提供／劉慧茹南投傳真）

南投縣偏鄉地區眾多，不少家長因交通不便影響療育意願，導致發展遲緩兒童錯過評估與治療的黃金期。南投醫院復健科職能治療師蔡德慧提醒，0至6歲是兒童發展關鍵階段，家長可透過小兒科例行篩檢及早發現問題，並藉由陪伴與遊戲互動，提升孩子的學習與發展能力。

蔡德慧指出，兒童除了吃、喝、睡眠等基本生理需求，遊戲更是認識世界、學習成長的重要方式，孩子能藉此探索環境，在過程中促進認知發展、培養解決問題能力，同時提升社交、情緒與感覺動作等多面向技能。

廣告 廣告

她強調，0至6歲是兒童身心發展的黃金期，家人的陪伴與互動是最重要的支持來源。但對部分發展遲緩的孩子來說，因不易表達自身需求，更需要成人耐心引導與協助，才能逐步學習與外界互動。

在陪伴「慢飛天使」時，蔡德慧建議可從孩子的興趣出發，陪著一起玩，並透過模仿動作、誇張的聲音、表情與肢體動作吸引注意力，耐心等待孩子以眼神或行動回應後，再給予適當回饋，同時搭配清楚的口語指令，幫助孩子將語詞、動作與實際物品連結，促進理解與學習。

她也提醒，家長可善用兒童健康手冊中的簡易發展篩檢，或在施打疫苗、門診時向小兒科醫師諮詢；發現孩子疑似有發展遲緩情形，可轉介至復健科，依個別需求安排兒童發展聯合評估與早期療育。

所謂兒童發展聯合評估，是針對學齡前（0至6歲）疑似發展遲緩或身心障礙的兒童，提供跨專業整合服務，由醫師、物理治療師、職能治療師、語言治療師及臨床心理師等專業團隊，多面向評估兒童整體發展狀況，提出早期療育建議。南投縣目前有南投醫院、竹山秀傳醫院及埔里基督教醫院等3處兒童發展聯合評估中心，其中南投醫院一年即有286名個案持續至復健科就診。

蔡德慧提醒，聯合評估與早期療育可同步進行，只要經復健科醫師評估建議接受治療，即可立即介入，無須等待正式確認為發展遲緩後才行動，以免錯失孩子最關鍵的治療黃金期。

更多中時新聞網報導

舒華圓夢 i-dle解鎖大巨蛋創韓女團紀錄

周杰倫開趴慶生迎婚禮11周年

NBA》天降騎兵！泰森飆39分宰地主