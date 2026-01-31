偏鄉醫療專題2-2》偏鄉醫療人力現困境 交通、薪資與工作負荷成留任關鍵

偏鄉居民看診。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北專題報導〕台灣正式邁入超高齡社會，慢性病與長照需求持續攀升，偏鄉地區醫療體系卻長期面臨人力不足、專科缺乏與醫護人員留任不易等結構性問題。多位基層醫護人員指出，交通不便、薪資誘因不足及沉重的工作負荷，是造成偏鄉醫療人力流失的主要關鍵，呼籲政府提高薪資並增加人力，以改善偏鄉醫療困境。

瑞芳區衛生所主任麥可指出，偏鄉醫護人員普遍難以長期留任，除通勤距離遠外，薪資與都會區相比並無明顯差異，卻需承擔更多元且繁重的工作內容，對新進人員而言壓力極大；在醫院服務的林姓護理師也說，病房幾乎天天滿床，急診經常需「帶床」因應，病患反覆入院情形普遍，長期下來對醫護人員身心皆造成高度負荷。

廣告 廣告

瑞芳區衛生所主任麥可幫偏鄉居民看診。(記者羅國嘉攝)

麥可表示，偏鄉護理人員往往須同時負責門診、公共衛生、疾病防治及長照服務等多項業務，新進人員需在短時間內學習大量跨領域技能，容易產生挫折與適應困難；再加上交通不便，使外地醫護人員更難長期留任，能穩定服務者多半為在地或鄰近地區居民；至於醫師人力方面，因偏鄉人口數少、健保給付有限，門診量不高，整體收入較都會區低，進一步降低醫師投入偏鄉服務的意願。

麥可認為，長照資源應更精準配置，聚焦真正有需求的民眾，避免因涵蓋率制度造成資源浪費；遠距醫療在偏鄉的實際效益也有限，因多數病患仍需到院接受進一步檢查。面對基層醫護工作量增加近3倍、編制卻成長緩慢的現況，制度改革與薪資激勵勢在必行，才能真正改善偏鄉醫療困境；林姓護理師也直言，提高薪資是最直接且有效的方式，有助於吸引人力投入並減輕現有工作負荷。

平溪衛生所主任廖廣榆表示，真正難解的是人口持續流失與高齡化，平溪人口短短數年減少近千人，恐影響衛生所長期維持。建議政府除醫療政策外，應從制度面與區域發展著手，結合人口、產業與生活機能，讓年輕人願意留下。

貢寮衛生所主任林中一則說，以國外經驗為例，主張以「套裝式薪資制度」取代以看診量計酬，依地區人口與醫療需求給予固定年薪，讓醫師無須為業績奔波，能專心投入在地醫療與照護。

相關新聞請見

偏鄉醫療專題2-1》新北偏鄉就醫耗時又費力盼補足 衛生局推巡迴、遠距醫療

偏鄉居民看診。(記者羅國嘉攝)

瑞芳區衛生所主任麥可幫偏鄉居民看診。(記者羅國嘉攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

衛福部2月新制來了！ 146萬慢病族明起可提前領藥

那些年的台灣手機1》連華碩也放棄了 網友求問還有那些非中品牌

今年首例漢他病毒死亡！台北7旬翁發病8天不治 逮2陽性老鼠

海鯤號下潛100公尺畫面來了！ 台船公布粉碎質疑

