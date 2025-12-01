偏鄉醫療有愛同行 門諾醫院公益音樂會

王立允於音樂會中演奏

支持門諾醫院偏鄉醫療服務，社會善心人士莊美華女士與王昱豐醫師，不僅號召家族捐款新臺幣50萬元，還參與門諾醫院「不放棄的樂聲—為偏鄉醫療而奏」公益音樂會，將善意化為偏鄉醫療前行的力量。

王昱豐醫師說，同為醫者，他深刻理解偏鄉醫療所面臨的限制與困境，醫療不該因為距離而有落差。因此，他與妻子討論後，希望能盡一份心意，把心意送到最需要的地方，同時，也希望在捐款之外，讓孩子也一起參與，用音樂分享助人的喜悅，讓年輕人知道，原來「付出」也可以這麼美好。

王家兄弟王立允、王立穰從六歲開始學琴，這次特別在音樂會上演奏七首鋼琴曲。王立允表示，貝多芬《悲愴》第二樂章是他最有感情的一首作品，每次彈奏都像走進一段與觀眾共享的寧靜，能把這份平和帶給大家，是很珍貴的事。



門諾醫院院長莊永鑣感謝王昱豐與莊美華一家人，感謝他們不僅自己投入，更號召親友共同響應，讓偏鄉醫療在最需要的地方獲得支持。莊院長表示，這份善意是一種力量，讓醫療團隊不孤單。